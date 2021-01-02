Из-за пандемии финансовые учреждения Эстонии столкнулись с новыми вызовами

«По сравнению с экономическим кризисом десятилетней давности влияние вирусного кризиса на финансовый сектор было относительно небольшим. Несмотря на вызванную пандемией неопределенность, относительно небольшое количество компаний и частных лиц захотели изменить график выплат по кредитам во время первой волны коронакризиса, и рынок жилищного кредитования завис на короткое время, - сказал эксперт Центра мониторинга развития Уку Варблане. - Рисковая смелость предприятий постепенно восстанавливается, отложенные инвестиции начинают реализовывать, и у банков хватит смелости их финансировать».

По словам Варблане, в ближайшие годы задавать тон будут предприятия из сферы финансовых технологий, которые увеличили свою рыночную долю во время вирусного кризиса, в том числе за счет людей и компаний, которых традиционные банки не охватывают.

Последствия первой волны кризиса были более многогранными для страхового сектора.

«К примеру, из-за ограничений на поездки людям больше не требовалось страхование путешествий, и это влияние было значительным для компаний, ориентированных на этот сегмент. Кризис существенно не повлиял на деятельность и объемы компаний по страхованию жизни, скорее, интерес к нему вырос», - пояснил Варблане.

Одним из основных изменений в финансовом и страховом секторе стала ориентированность людей на удаленную работу и развитие виртуальных услуг. «Появилась необходимость предлагать людям более удобные удаленные и цифровые решения. Быстрое развитие веб-каналов особенно заметно в страховании, где владение физическими офисами становится все более редким».

Предпочтение виртуальным сервисам заставляет уделять еще больше внимания вопросам кибербезопасности в финансовом секторе.

«Например, более бесконтактная экономика привела к растущему спросу на страхование киберрисков», - сказал Варблане, добавив, что «Зеленый поворот» также повлияет на будущее финансового сектора. «Все больше и больше капитала ищут проекты зеленой экономики, что, в свою очередь, требует определенных рисковых моделей и регуляций», - отметил Варблане.