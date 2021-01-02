Сб, 2.01.2021
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
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  • Экономика
  • Из-за пандемии финансовые учреждения Эстонии столкнулись с новыми вызовами
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Из-за пандемии финансовые учреждения Эстонии столкнулись с новыми вызовами

Toetusega hüvitatakse 70% ulatuses põllumajandustootja saagi, loomade ja taimede kindlustusmakseid.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Низкие процентные ставки подталкивают людей искать более рискованные инвестиционные возможности, в то же время они опасаются, что их сбережения окажутся в опасности, что в свою очередь увеличивает ожидания частных лиц в отношении финансовых учреждений и их способности управлять финансовыми рисками, говорится в отчете Центра мониторинга развития «Влияние вирусного кризиса на экономику. Сценарии до 2030 года».

«По сравнению с экономическим кризисом десятилетней давности влияние вирусного кризиса на финансовый сектор было относительно небольшим. Несмотря на вызванную пандемией неопределенность, относительно небольшое количество компаний и частных лиц захотели изменить график выплат по кредитам во время первой волны коронакризиса, и рынок жилищного кредитования завис на короткое время, - сказал эксперт Центра мониторинга развития Уку Варблане. - Рисковая смелость предприятий постепенно восстанавливается, отложенные инвестиции начинают реализовывать, и у банков хватит смелости их финансировать».

По словам Варблане, в ближайшие годы задавать тон будут предприятия из сферы финансовых технологий, которые увеличили свою рыночную долю во время вирусного кризиса, в том числе за счет людей и компаний, которых традиционные банки не охватывают.

Последствия первой волны кризиса были более многогранными для страхового сектора.

«К примеру, из-за ограничений на поездки людям больше не требовалось страхование путешествий, и это влияние было значительным для компаний, ориентированных на этот сегмент. Кризис существенно не повлиял на деятельность и объемы компаний по страхованию жизни, скорее, интерес к нему вырос», - пояснил Варблане.

Одним из основных изменений в финансовом и страховом секторе стала ориентированность людей на удаленную работу и развитие виртуальных услуг. «Появилась необходимость предлагать людям более удобные удаленные и цифровые решения. Быстрое развитие веб-каналов особенно заметно в страховании, где владение физическими офисами становится все более редким».

Предпочтение виртуальным сервисам заставляет уделять еще больше внимания вопросам кибербезопасности в финансовом секторе.

«Например, более бесконтактная экономика привела к растущему спросу на страхование киберрисков», - сказал Варблане, добавив, что «Зеленый поворот» также повлияет на будущее финансового сектора. «Все больше и больше капитала ищут проекты зеленой экономики, что, в свою очередь, требует определенных рисковых моделей и регуляций», - отметил Варблане.

В 2019 году в финансовом и страховом секторе было занято 2,2 процента, или 11 200 сотрудников, а доля сектора в добавленной стоимости Эстонии достигла 4,5 процента, то есть 1,1 млрд евро. Ежемесячный оборот работающих в финансовом и страховом секторах учреждений с марта по октябрь этого года, по сравнению с прошлым, снизился в общей сложности на 4,4 процента, то есть 87,6 млн евро.

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