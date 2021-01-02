Фото ⟩ В эстонском курортном городе продается стильная квартира с видом на море

Квартира площадью 38 квадратных метров расположена в нескольких минутах ходьбы от центра Пярну в примечательном доме с видом на реку Пярну, пристань для яхт и море.

Квартира-студия в Пярну. ФОТО: KV.EE

Просторная и уютная однокомнатная квартира в построенном в 2007 году доме идеально подходит для одного-двух человек, ищущих тихое и уютное гнездышко.

Квартира-студия в Пярну. ФОТО: KV.EE

В квартире есть балкон, на котором можно наслаждаться закатом и прохладным морским бризом, гостиная открытой планировки с мини-кухней и спальной зоной, гардеробная и просторная ванная комната.

Квартира-студия в Пярну. ФОТО: KV.EE

К квартире также относится кладовая на первом этаже, где можно хранить велосипед или детскую коляску. Квартира продается полностью меблированной, все, что видно на фотографиях, останется новому собственнику.