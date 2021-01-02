Старейшая жительница планеты отметила день рождения

Она родилась 2 января 1903 года, сообщает Korrespondent со ссылкой на телеканал NHK

В ноябре прошлого года газета СМИ сообщили, что старейшая жительница Земли в мае 2021 года должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.

Планируется, что 11 мая Танака с факелом преодолеет 200 метров, находясь в инвалидной коляске. Танака должна была принять участие в эстафете 2020 года, которая была приостановлена из-за пандемии.