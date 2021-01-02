Старейшая жительница планеты отметила день рождения
Японка Канэ Танака, которая является старейшим человеком на планете, отмечает в субботу, 2 января, 118-й день рождения.
Японка Канэ Танака, которая является старейшим человеком на планете, отмечает в субботу, 2 января, 118-й день рождения.
Она родилась 2 января 1903 года, сообщает Korrespondent со ссылкой на телеканал NHK
В ноябре прошлого года газета СМИ сообщили, что старейшая жительница Земли в мае 2021 года должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.
Планируется, что 11 мая Танака с факелом преодолеет 200 метров, находясь в инвалидной коляске. Танака должна была принять участие в эстафете 2020 года, которая была приостановлена из-за пандемии.
Напомним, в сентябре Кане Танака установила рекорд продолжительности жизни на планете и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая жительница планеты.