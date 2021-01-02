Сб, 2.01.2021
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Таави Тийльманн
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Старейшая жительница планеты отметила день рождения

Канэ Танака.

ФОТО: KYODO/REUTERS

Японка Канэ Танака, которая является старейшим человеком на планете, отмечает в субботу, 2 января, 118-й день рождения.

Она родилась 2 января 1903 года, сообщает Korrespondent со ссылкой на телеканал NHK

В ноябре прошлого года газета СМИ сообщили, что старейшая жительница Земли в мае 2021 года должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.

Планируется, что 11 мая Танака с факелом преодолеет 200 метров, находясь в инвалидной коляске. Танака должна была принять участие в эстафете 2020 года, которая была приостановлена из-за пандемии.

Напомним, в сентябре Кане Танака установила рекорд продолжительности жизни на планете и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая жительница планеты.

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