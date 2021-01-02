Сб, 2.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
1 мин для прочтения

Лидер Шотландии пообещала вернуть страну в ЕС

Никола Стерджен.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен подтвердила руководству ЕС, что Шотландия намерена вернуться в ЕС.

«Как независимый член Европейского Союза Шотландия была бы партнером и строителем мостов», - написала глава правительства и председатель Шотландской национальной партии (ШНП) на веб-сайте своей партии.

В опубликованном в итальянской газете Corriere della Sera открытом письме первый министр также дала слово возглавить борьбу за независимость от Соединенного Королевства. В первую очередь, создать правовую основу, необходимую для данного процесса.

Она напомнила, что в 2016 году более 60% шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из состава Евросоюза. На этом фоне Шотландская национальная партия настаивает на проведении повторного референдума о независимости после выборов в региональный парламент в 2021 году. В ходе первого в 2014-м 55% проголосовавших выступили за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Но с тех пор усталость и разочарование Брекзитом заставило многих изменить свое мнение, уверена Стерджен.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back