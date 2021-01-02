Лидер Шотландии пообещала вернуть страну в ЕС
Глава правительства Шотландии Никола Стерджен подтвердила руководству ЕС, что Шотландия намерена вернуться в ЕС.
Глава правительства Шотландии Никола Стерджен подтвердила руководству ЕС, что Шотландия намерена вернуться в ЕС.
«Как независимый член Европейского Союза Шотландия была бы партнером и строителем мостов», - написала глава правительства и председатель Шотландской национальной партии (ШНП) на веб-сайте своей партии.
В опубликованном в итальянской газете Corriere della Sera открытом письме первый министр также дала слово возглавить борьбу за независимость от Соединенного Королевства. В первую очередь, создать правовую основу, необходимую для данного процесса.
Она напомнила, что в 2016 году более 60% шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из состава Евросоюза. На этом фоне Шотландская национальная партия настаивает на проведении повторного референдума о независимости после выборов в региональный парламент в 2021 году. В ходе первого в 2014-м 55% проголосовавших выступили за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Но с тех пор усталость и разочарование Брекзитом заставило многих изменить свое мнение, уверена Стерджен.
Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on 🏴❤️🇪🇺❤️🏴 pic.twitter.com/qJMImoz3y0— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 31, 2020