Лидер Шотландии пообещала вернуть страну в ЕС

Она напомнила, что в 2016 году более 60% шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из состава Евросоюза. На этом фоне Шотландская национальная партия настаивает на проведении повторного референдума о независимости после выборов в региональный парламент в 2021 году. В ходе первого в 2014-м 55% проголосовавших выступили за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Но с тех пор усталость и разочарование Брекзитом заставило многих изменить свое мнение, уверена Стерджен.