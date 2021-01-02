СМИ: в Нью-Йорке найдена мертвой дипломат ООН

По данным полиции, тело женщины обнаружили в канун Нового года, правоохранители предполагают, что она покончила с собой.

По словам источников, в ходе осмотра квартиры полицейские нашли рецепты на антидепрессанты и две пустые бутылки мелатонина.

По словам собеседника газеты, дипломат жила одна в квартире на четвертом этаже. Он охарактеризовал ее как спокойного человека.

Издание не уточняет ее национальность или государство, в постоянном представительстве которого она работала, но отмечает, что там не ответили на запрос о комментарии.