Фото ⟩ Эстонский грузовик первым после Брекзита пересек границу в порту Кале

1 января через девять минут после полуночи, первый с момента вступления в силу Брекзита грузовик из Великобритании прибыл во Францию, ​​в порт Кале.

Это был Mercedes зарегистрированной в Таллинне компании Kim Johansen Transport OÜ со 185 сотрудниками.

Официальные лица порта Кале заявили в четверг, что встретят Брексит со спокойным сердцем, будучи уверенными, что cделали со своей стороны все необходимые приготовления.

«Мы действительно думаем, что готовы ко всему: мы провели тестирования, установили автостоянки, инвестировали 13 миллионов евро, работали над таможенным контролем и создали умную границу», - сказал директор порта Жан-Марк Пюиссо.

«Брекзит нас огорчает, но мы его не боимся... Мы спокойны, потому что за три года мы отлично подготовились ко всему», - добавил он.

«Если все перевозчики будут соблюдать таможенные декларации, нет причин, по которым что-то должно пойти не так», - сказал Пюиссо.

Первые грузовики после Брекзита прибыли в порт уже в пятницу утром.

Французская высокотехнологичная «умная граница» предназначена для обеспечения беспрепятственного движения товаров в самом загруженном порту мира.

На вопрос о возможных заторах Пюиссо ответил, что в январе они не ожидаются, отчасти потому, что британцы запаслись товарами до Брекзита, а также потому, что январь обычно является более спокойным месяцем в торговле.