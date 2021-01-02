Картина дня: первое смертельное ДТП, задержание наркодилера и изменения на рынке съемного жилья
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 января.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2292 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 383, то есть 16,7% от общего количества тестов. Читать далее...
Второй день нового год принес первое ДТП, унесшее жизнь человека. В Пярнумаа ночью погиб 35-летний мужчина, врезавшийся на автомобиле в дерево. Читать далее...
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре опубликовал в Twitter видео, как полиция брутально задерживает предполагаемого наркоторговца. Некоторые пользователи соцсети посчитали, что полиция в данной ситуации применила чрезмерную силу. Читать далее...
Финское Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea получило первое сообщение о связанном с вакцинацией побочном эффекте в Финляндии. Читать далее...
В России с 1 января 2021 года была введена единая электронная виза для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Читать далее...
2020-й год войдет в историю таллиннского рынка недвижимости как год стремительного роста предложений съемного жилья, когда условия начали диктовать потенциальные наниматели. Читать далее...
Народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался от коронавируса, сообщила дочь артиста Ирина Коренева. Читать далее...
Первой машиной, прибывшей из Великобритании в материковую Европу через туннель под Ла-Маншем после вступления в силу Брекзита, стал грузовик таллиннской компании. Читать далее...
Его вклад в развитие латвийской индустрии инфекционных заболеваний неоценим. Паулс Алдиньш - один из основоположников современного лечения ВИЧ, пациентов с ослабленным иммунитетом и вирусным гепатитом в Латвии. Читать далее...