Картина дня: первое смертельное ДТП, задержание наркодилера и изменения на рынке съемного жилья

В Эстонии выявлено еще 383 зараженных коронавирусом, семеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2292 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 383, то есть 16,7% от общего количества тестов. Читать далее...

Первое смертельное ДТП в новом году: погиб врезавшийся на автомобиле в дерево водитель

Второй день нового год принес первое ДТП, унесшее жизнь человека. В Пярнумаа ночью погиб 35-летний мужчина, врезавшийся на автомобиле в дерево. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Полиция жестко задержала наркоторговца: это вызвало возмущение в соцсетях

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре опубликовал в Twitter видео, как полиция брутально задерживает предполагаемого наркоторговца. Некоторые пользователи соцсети посчитали, что полиция в данной ситуации применила чрезмерную силу. Читать далее...

Финский лекарственный департамент получил первое сообщение о побочном эффекте вакцины от коронавируса

Финское Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea получило первое сообщение о связанном с вакцинацией побочном эффекте в Финляндии. Читать далее...

Эстонские туристы теперь могут получать въездные визы в Россию в интернете

В России с 1 января 2021 года была введена единая электронная виза для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Читать далее...

Год коронакризиса перевернул столичный рынок съемного жилья с ног на голову

2020-й год войдет в историю таллиннского рынка недвижимости как год стремительного роста предложений съемного жилья, когда условия начали диктовать потенциальные наниматели. Читать далее...

Исполнитель главной роли в «Человеке-амфибии» Коренев умер от коронавируса

Народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался от коронавируса, сообщила дочь артиста Ирина Коренева. Читать далее...

ФОТО 〉 Эстонский грузовик первым после Брекзита пересек границу в порту Кале

Первой машиной, прибывшей из Великобритании в материковую Европу через туннель под Ла-Маншем после вступления в силу Брекзита, стал грузовик таллиннской компании. Читать далее...

В Латвии после долгой борьбы с Covid-19 скончался 49-летний врач-инфектолог