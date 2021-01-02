Картина дня: сразу три тяжелых ДТП за день, задержание наркодилера и въездные визы в Россию

В Эстонии выявлено еще 383 зараженных коронавирусом, семеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2292 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 383, то есть 16,7% от общего количества тестов. Читать далее...

Первое смертельное ДТП в новом году: погиб врезавшийся на автомобиле в дерево водитель

Второй день нового год принес первое ДТП, унесшее жизнь человека. В Пярнумаа ночью погиб 35-летний мужчина, врезавшийся на автомобиле в дерево. Читать далее...

ФОТО 〉 Столкновение микроавтобуса и легковушки на шоссе Таллинн-Нарва: женщина-водитель скончалась на месте

На шоссе Таллинн-Нарва, в Ляэне-Вирумаа в результате столкновения микроавтобуса Ford и легкового автомобиля Fiat погибла сидевшая за рулем последнего 71-летняя женщина. Читать дальше..

Третье тяжелое ДТП за день: на перекрестке Валга-Уулу столкнулись Ford и Dacia

Вечером в субботу ​​в Пярнумаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, когда на перекрестке Валга-Уулу в волости Хяэдемеэсте столкнулись две машины. Читать дальше...

ВИДЕО 〉 Полиция жестко задержала наркоторговца: это вызвало возмущение в соцсетях

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре опубликовал в Twitter видео, как полиция брутально задерживает предполагаемого наркоторговца. Некоторые пользователи соцсети посчитали, что полиция в данной ситуации применила чрезмерную силу. Читать далее...

Финский лекарственный департамент получил первое сообщение о побочном эффекте вакцины от коронавируса

Финское Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea получило первое сообщение о связанном с вакцинацией побочном эффекте в Финляндии. Читать далее...

Эстонские туристы теперь могут получать въездные визы в Россию в интернете

В России с 1 января 2021 года была введена единая электронная виза для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Читать далее...

Год коронакризиса перевернул столичный рынок съемного жилья с ног на голову

2020-й год войдет в историю таллиннского рынка недвижимости как год стремительного роста предложений съемного жилья, когда условия начали диктовать потенциальные наниматели. Читать далее...

Исполнитель главной роли в «Человеке-амфибии» Коренев умер от коронавируса

Народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался от коронавируса, сообщила дочь артиста Ирина Коренева. Читать далее...

ФОТО 〉 Эстонский грузовик первым после Брекзита пересек границу в порту Кале

Первой машиной, прибывшей из Великобритании в материковую Европу через туннель под Ла-Маншем после вступления в силу Брекзита, стал грузовик таллиннской компании. Читать далее...

В Латвии после долгой борьбы с Covid-19 скончался 49-летний врач-инфектолог

Его вклад в развитие латвийской индустрии инфекционных заболеваний неоценим. Паулс Алдиньш - один из основоположников современного лечения ВИЧ, пациентов с ослабленным иммунитетом и вирусным гепатитом в Латвии. Читать далее...

Ученые нашли препарат, успешно предотвращающий размножение коронавируса

Новый компьютерный метод скрининга лекарств в сочетании с лабораторными тестами предполагает, что химиотерапевтический препарат пралатрексат, первоначально разработанный для лечения лимфомы, потенциально может быть использован для лечения Covid-19. Читать дальше...

"Выгуливала собаку, говорила с мужем по телефону". В Норвегии после оползня пропала и гражданка Литвы

Норвежские службы спасения, которые продолжают поиски жителей городка Аск, пропавших без вести после оползня на этой неделе, обнаружили двух погибших, поиски еще восьми человек продолжаются. Читать дальше...

Налоги, пенсии, цены: что изменится в 2021 году у наших северных соседей