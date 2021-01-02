Картина дня: сразу три тяжелых ДТП за день, задержание наркодилера и въездные визы в Россию
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 января.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2292 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 383, то есть 16,7% от общего количества тестов. Читать далее...
Второй день нового год принес первое ДТП, унесшее жизнь человека. В Пярнумаа ночью погиб 35-летний мужчина, врезавшийся на автомобиле в дерево. Читать далее...
На шоссе Таллинн-Нарва, в Ляэне-Вирумаа в результате столкновения микроавтобуса Ford и легкового автомобиля Fiat погибла сидевшая за рулем последнего 71-летняя женщина. Читать дальше..
Вечером в субботу в Пярнумаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, когда на перекрестке Валга-Уулу в волости Хяэдемеэсте столкнулись две машины. Читать дальше...
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре опубликовал в Twitter видео, как полиция брутально задерживает предполагаемого наркоторговца. Некоторые пользователи соцсети посчитали, что полиция в данной ситуации применила чрезмерную силу. Читать далее...
Финское Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea получило первое сообщение о связанном с вакцинацией побочном эффекте в Финляндии. Читать далее...
В России с 1 января 2021 года была введена единая электронная виза для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Читать далее...
2020-й год войдет в историю таллиннского рынка недвижимости как год стремительного роста предложений съемного жилья, когда условия начали диктовать потенциальные наниматели. Читать далее...
Народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался от коронавируса, сообщила дочь артиста Ирина Коренева. Читать далее...
Первой машиной, прибывшей из Великобритании в материковую Европу через туннель под Ла-Маншем после вступления в силу Брекзита, стал грузовик таллиннской компании. Читать далее...
Его вклад в развитие латвийской индустрии инфекционных заболеваний неоценим. Паулс Алдиньш - один из основоположников современного лечения ВИЧ, пациентов с ослабленным иммунитетом и вирусным гепатитом в Латвии. Читать далее...
Новый компьютерный метод скрининга лекарств в сочетании с лабораторными тестами предполагает, что химиотерапевтический препарат пралатрексат, первоначально разработанный для лечения лимфомы, потенциально может быть использован для лечения Covid-19. Читать дальше...
Норвежские службы спасения, которые продолжают поиски жителей городка Аск, пропавших без вести после оползня на этой неделе, обнаружили двух погибших, поиски еще восьми человек продолжаются. Читать дальше...
Новый год принесет множество изменений в жизнь простых граждан в Финляндии, среди которых немало и эстоноземельцев. Портал YLE составил список основных изменений. Читать дальше...