Мебель для ванной комнаты в трендах 2021-го: что нового и классного?

А вы вспомните, что ванная мечты в 90-х была оформлена черной глянцевой плиткой и оснащена большим джакузи, а в 2000-х — кабиной с тропическим душем и подвесным потолком со встроенным светом. Ну а про недавний бум на мраморные стены и золотые аксессуары и говорить не стоит — таких санузлов сейчас много.

Более того, тридцать лет назад не было даже такой категории, как мебель для ванной. Зато сейчас над ее функционалом и дизайном трудятся целые компании, учитывая массу нюансов — от удобства и эргономики до влагостойкости и прочности материалов.

Мы как раз и поговорим о том, что нового придумано и какая мебель для ванной ждет нас в 2021-м.

Цвет

Ванная комната. ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Все поменялось: теперь мебель в интерьере ванной комнаты — основной акцент и центр композиции, вокруг которой строится ансамбль из почти одинаковых по тону сантехники и отделки. Цвет насыщенный и глубокий — синий, бордовый, зеленый.

Ну а почему бы и нет? Выглядит — стильно. К тому же специальная многоступенчатая технология окраски позволяет сохранить насыщенность и глубину цвета на долгие-долгие годы.

Лаконичность

Ванная комната. ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Никакого визуального шума. Мебель для ванной должна быть вместительной, но не громоздкой, красивой, но из простых материалов и без излишнего декора, а еще выглядеть воздушно даже в тесном помещении. Возможно такое? Еще как.

Функциональность

Ванная комната. ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

По-настоящему удобную мебель, которая подойдет по размеру большинству типовых ванных, сделать не так-то просто.

Но возможно: два вместительных выдвижных ящика, открытая полка под ними для всяких мелочей, стильный держатель для полотенец или халата и эргономичная раковина, позволяющая разместить на столешнице предметы ухода, косметику и даже декор.

И обратите внимание на стильное зеркало с двойной LED-подсветкой по окружности — создано будто специально для селфи!

Практичность

Ванная комната. ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Природные текстуры и натуральные материалы снова актуальны. Мебель для ванной не исключение, в тренде — тумбы из металла и дерева. Но при этом металл не боится влаги, древесина не разбухает от пара, а зеркало не запотевает, даже если принимать горячую ванну полдня.

Секрет в современных технологиях обработки поверхностей, которые сохраняют внешний вид и функциональность мебели надолго.

Безопасность

Ванная комната. ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Хорошо быть уверенным в своей безопасности. Знать, что поверхности мебели не разрушатся под воздействием воды и пара, и не будут выделять в воздух вредные вещества.