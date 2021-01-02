Мебель для ванной комнаты в трендах 2021-го: что нового и классного?
Казалось бы, ну что может кардинально меняться в дизайне ванной? Раковина как раковина, с зеркалом или зеркальным шкафчиком, ванна да плитка с керамогранитом, рассуждает InMyRoom.
Казалось бы, ну что может кардинально меняться в дизайне ванной? Раковина как раковина, с зеркалом или зеркальным шкафчиком, ванна да плитка с керамогранитом, рассуждает InMyRoom.
А вы вспомните, что ванная мечты в 90-х была оформлена черной глянцевой плиткой и оснащена большим джакузи, а в 2000-х — кабиной с тропическим душем и подвесным потолком со встроенным светом. Ну а про недавний бум на мраморные стены и золотые аксессуары и говорить не стоит — таких санузлов сейчас много.
Более того, тридцать лет назад не было даже такой категории, как мебель для ванной. Зато сейчас над ее функционалом и дизайном трудятся целые компании, учитывая массу нюансов — от удобства и эргономики до влагостойкости и прочности материалов.
Мы как раз и поговорим о том, что нового придумано и какая мебель для ванной ждет нас в 2021-м.
Все поменялось: теперь мебель в интерьере ванной комнаты — основной акцент и центр композиции, вокруг которой строится ансамбль из почти одинаковых по тону сантехники и отделки. Цвет насыщенный и глубокий — синий, бордовый, зеленый.
Ну а почему бы и нет? Выглядит — стильно. К тому же специальная многоступенчатая технология окраски позволяет сохранить насыщенность и глубину цвета на долгие-долгие годы.
Никакого визуального шума. Мебель для ванной должна быть вместительной, но не громоздкой, красивой, но из простых материалов и без излишнего декора, а еще выглядеть воздушно даже в тесном помещении. Возможно такое? Еще как.
По-настоящему удобную мебель, которая подойдет по размеру большинству типовых ванных, сделать не так-то просто.
Но возможно: два вместительных выдвижных ящика, открытая полка под ними для всяких мелочей, стильный держатель для полотенец или халата и эргономичная раковина, позволяющая разместить на столешнице предметы ухода, косметику и даже декор.
И обратите внимание на стильное зеркало с двойной LED-подсветкой по окружности — создано будто специально для селфи!
Природные текстуры и натуральные материалы снова актуальны. Мебель для ванной не исключение, в тренде — тумбы из металла и дерева. Но при этом металл не боится влаги, древесина не разбухает от пара, а зеркало не запотевает, даже если принимать горячую ванну полдня.
Секрет в современных технологиях обработки поверхностей, которые сохраняют внешний вид и функциональность мебели надолго.
Хорошо быть уверенным в своей безопасности. Знать, что поверхности мебели не разрушатся под воздействием воды и пара, и не будут выделять в воздух вредные вещества.
Сегодня безопасность — тоже в тренде. Как забота об экологии и осознанное потребление. Поэтому помимо дизайна и функциональности при выборе мебели обращайте внимание на соответствие международным стандартам — выбирайте мебель, которая прослужит долго и не создаст неприятных хлопот.