"Выгуливала собаку, говорила с мужем по телефону". В Норвегии после оползня пропала и гражданка Литвы

Среди пропавших без вести также гражданка Литвы Раса Ласинскиене, подтвердили в Министерстве иностранных дел Литвы.

Пол и возраст жертв не разглашается.

Оползень в Аске, примерно в 25 км к северу от столицы Осло, в ночь на среду унес за собой несколько домов, в то время как другие остались прямо на краю крутого обрыва или частично нависли над ним. Более тысячи человек были эвакуированы со всего муниципалитета Еррум.

Первоначально считалось, что в таких условиях отправка спасателей на поиск пропавших без вести слишком опасна, поэтому два дня место происшествия обыскивали только с воздуха с помощью вертолетов и дронов.

В пятницу полиция признала, что можно попытаться проникнуть в один или два дома. К спасательным работам была привлечена бригада шведских специалистов. Спасатели спустились в опасную зону, чтобы добраться до одного из домов. Днем в пятницу был обнаружен один погибший, его личность еще не установлена.

Поиски продолжаются, на месте происшествия дежурят машины скорой помощи и вертолет.

Норвежская полиция опубликовала список пропавших без вести, в котором также есть дети двух и 13 лет, а также 49-летняя гражданка Литвы Раса Ласинскене. Известно, что она, перед тем, как пойти на работу, выгуливала собаку и говорила по телефону с мужем, но разговор внезапно прервался. Так вскоре после аварии сообщила газета Aftenposten со ссылкой на слова сына Ласинскене.