Бешкина: при переходе на новую систему могла быть допущена несправедливость

В студии собрались представители государственных ведомств и самоуправлений, родители детей с ограниченными возможностями и представители волонтерских организаций.
Лейтмотивом передачи стала услуга опорного лица, оформление которой с 2021 года перешло в компетенцию самоуправлений. В итоге, по словам родителей детей с ограниченными возможностями, многим семьям было сокращено количество часов при оказании этой услуги, также многим было отказано в использовании услуги опорного лица в школе.
Вице-мэр Таллинна по социальным вопросам Бетина Бешкина признала, что при переходе на новую систему могло быть допущено несправедливое сокращение, но в целом новая система позволит чиновникам более индивидуально подходить к каждому конкретному случаю.
"То, что число часов сокращается, связано с двумя факторами и первый из них - то, что изменился инструмент оценки потребности в оказании помощи. Ранее мы в социальной сфере покрывали практически все потребности за счет опорных лиц. Второй фактор - мы оценили количество часов, которые реально используются. С января 2020 года Департамент социального страхования направил на услугу опорного лица 318 детей в Таллинне. 80% этих детей и их родителей использовали менее половины заявленных часов. Всего 20% семей воспользовались услугой в полном объеме. 100 детей не пользовались этой услугой вообще. Это указывает на то, что оценка потребности в помощи должна быть более четкой и эффективной. Получается, что мы предлагаем одну услугу, а оказывается, что в нашем доступе целый ряд услуг", - сказала Бешкина.
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