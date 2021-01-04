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  • Ладынская-Кубитс: 8000 таких детей недополучают положенные им услуги
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Ладынская-Кубитс: 8000 таких детей недополучают положенные им услуги

Виктория Ладынская-Кубитс

ФОТО: Кадр из передачи "Своя правда"

В первом в этом году выпуске передачи "Своя правда" речь пойдет о детях с ограниченными возможностями и доступности опорных и социальных услуг, а также о недостаточной информированности семей, в которых воспитываются такие дети.   

В передаче приняла участие и член комиссии Рийгикогу по образованию и культуре Виктория Ладынская-Кубитс, которая поделилась с присутствующими свежими данными из рапорта Госконтроля.

"Эта система не работает, потому что у нас нет специалистов, причем специалистов разного уровня. Если мы посмотрим на графики, то нехватка психологов, например, видна очень остро - их катастрофически не хватает и тем более не хватает опорных лиц. Недавно свой рапорт на эту тему представил Госконтроль, и согласно этому рапорту, 8000 детей - даже чуть больше - на уровне садика и школы недополучают тех услуг, которые они должны бы получать", - рассказала Ладынская-Кубитс.

Смотрите выпуск под названием "Право на надежду" уже в этот понедельник, 4 января, в 20:25 на канале ETV+. Ведущая: Олеся Лагашина.

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