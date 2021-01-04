Ладынская-Кубитс: 8000 таких детей недополучают положенные им услуги

В передаче приняла участие и член комиссии Рийгикогу по образованию и культуре Виктория Ладынская-Кубитс, которая поделилась с присутствующими свежими данными из рапорта Госконтроля.
"Эта система не работает, потому что у нас нет специалистов, причем специалистов разного уровня. Если мы посмотрим на графики, то нехватка психологов, например, видна очень остро - их катастрофически не хватает и тем более не хватает опорных лиц. Недавно свой рапорт на эту тему представил Госконтроль, и согласно этому рапорту, 8000 детей - даже чуть больше - на уровне садика и школы недополучают тех услуг, которые они должны бы получать", - рассказала Ладынская-Кубитс.
Смотрите выпуск под названием "Право на надежду" уже в этот понедельник, 4 января, в 20:25 на канале ETV+. Ведущая: Олеся Лагашина.