Коронавирус в мире: новые ограничения в Европе и Азии, рекорды вакцинации в Израиле

Об этом и о других новостях коронавируса - в обзоре Русской службы Би-би-си.

Израиль впереди планеты всей

Пока весь мир собирается с силами, Израиль уже вакцинировал более миллиона человек - абсолютный мировой рекорд в пересчете на душу населения.

Израиль сидит уже в третьем общенациональном локдауне и рассчитывает за счет вакцинации скоро выйти из него, а в целом покончить с эпидемией уже в феврале.

На 100 человек в Израиле уже сделано 11,5 прививок. Следом идут Бахрейн (3,5) и Великобритания (1,5 укола на 100 человек).

вакцинация в тель авиве EPA В Израиле вакцинация идет полным ходом

США собирались вакцинировать 20 млн до конца 2020 года, однако уколоться там пока смогли менее 3 млн.

В Евросоюзе дела идут неважно, поскольку вакцину там одобрили совсем недавно. В Германии первую дозу получили около 150 тысяч человек, а во Франции и вовсе единицы - всего около ста.

Не в последнюю очередь потому, что французы в целом настроены скептично: согласно недавнему опросу Ipsos в 15 странах, лишь 40% жителей Франции готовы сделать прививку, по сравнению с 80% в Китае, 77% в Великобритании и 69% в США.

Разогнанный рейв во Франции

Разгон масштабного незаконного рейва во Франции вылился в столкновения с полицией и аресты. Две с половиной тысячи рейверов собрались на Новый год в двух ангарах под Ренном в Бретани с намерением плясать до вторника.

Народ съехался даже из-за границы - из Британии и Испании, сообщила полиция.

Рейверы расходиться отказывались, бросались в полицейских всякими предметами и подожгли машину. По меньшей мере трое пострадали в столкновениях.

рейв во франции Getty Images На рейв собрались больше 2 тысяч человек

В итоге власти выписали 1200 штрафов за нарушение комендантского часа, отсутствие масок и посещение незаконного массового мероприятия.

Смертельный визит Деда Мороза

В дом престарелых под Антверпеном в начале декабря позвали Деда Мороза. С тех пор от коронавируса там умерли 27 человек.

Волонтер с накладной бородой сдал тест на ковид через день после визита к бельгийским старикам. Он оказался положительным.

Закрытые школы и переполненные больницы в Англии

Англия собиралась открыть в понедельник все школы для первых классов после каникул, а потом постепенно вернуть и школьников постарше. Однако взрывной рост числа инфицированных поставил крест на этих планах.

Правительство пока согласилось перевести на удаленку все школы в Лондоне, однако профсоюзы учителей требуют распространить ограничения на всю Англию. В других частях Великобритании - Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии - правила устанавливают местные власти.

Вот уже четыре дня подряд число выявленных случаев коронавируса в Великобритании превышает 50 тысяч.