Хыбемяги: очень вероятно, что правительство развалится за год до выборов

Хельдур Меэритс считает, что EKRE в любом случае выиграет от референдума. «Если референдум состоится, они станут победителями. Если референдум удастся в Рийгикогу отменить, ЕKRE, вероятно, также окажется победителем, поскольку довольно образно покажет, как работает т.н. глубинное государство. Сегодня еще есть время до следующих парламентских выборов, но разве не довольно вероятно, что если референдум не состоится, EKRE получит 30 процентов голосов и станет значительно более сильным кандидатом на получение поста премьер-министра?»

Прийт Хыбемяги счел, что пока преждевременно говорить о следующих парламентских выборах, но затем отметил, что после восстановления независимости ни одна коалиция не осталась в том же составе от выборов до выборов.

"Вероятность того, что это произойдет сейчас - с учетом всех разногласий и разной динамики власти... Вряд ли оно продержится. Очень вероятно, что за год до выборов правительство развалится. Никто не хочет поднимать эту власть с пола, потому что, когда вы начинаете прибираться за другими людьми или править в критический момент, вы можете привлечь к себе много негативного внимания. Так что я бы скорее ждил назначения нового премьер-министра от EKRE. Я скорее думаю, что EKRE покинет правительство примерно за год до выборов, возьмет себя в руки и должным образом подготовится к выборам, без необходимости бороться с повседневной текущей политикой».