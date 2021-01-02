В Латвии и Литве за сутки от коронавируса скончались почти 50 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 314 новых случаев Covid-19, скончались 24 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 314 новых случаев Covid-19, скончались 24 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 45 до 95 лет. За прошедшие сутки сделано 2498 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,6%. С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 41 929 человек, скончались 668 инфицированных.
За прошедшие сутки в Литве выявлено 1493 новых случая Covid-19, скончались 25 человек, сообщает статистический департамент.
За прошедшие сутки сделано 4542 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 32,9%. С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 145 399 человек, выздоровели 76 703 инфицированных.
Из-за Covid-19 в Литве скончались 1614 человек, а 838 инфицированных скончались по другим причинам.
По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на 2 января составляет 1286,9 случая на 100 тысяч жителей.