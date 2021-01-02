В Латвии и Литве за сутки от коронавируса скончались почти 50 человек

Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 45 до 95 лет. За прошедшие сутки сделано 2498 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,6%. С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 41 929 человек, скончались 668 инфицированных.

За прошедшие сутки в Литве выявлено 1493 новых случая Covid-19, скончались 25 человек, сообщает статистический департамент.

За прошедшие сутки сделано 4542 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 32,9%. С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 145 399 человек, выздоровели 76 703 инфицированных.

Из-за Covid-19 в Литве скончались 1614 человек, а 838 инфицированных скончались по другим причинам.