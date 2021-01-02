Название крупной обанкротившейся авиакомпании пустили с молотка
Возможность использовать имя обанкротившейся национальной словенской авиакомпании Adria Airways с 60-летней историей выставили на продажу со стартовой ценой 10 тысяч евро.
Возможность использовать имя обанкротившейся национальной словенской авиакомпании Adria Airways с 60-летней историей выставили на продажу со стартовой ценой 10 тысяч евро.
Администратор по банкротству ожидает заявки всех желающих принять участие в аукционе.
Помимо имени в комплект входят три разных логотипа и несколько доменных имен, которые использовала авиакомпания, сообщает портал об авиации в странах бывшей Югославии exyuaviation.com.
Это уже третья попытка продать брэнд прекратившего полеты в сентябре 2019 года авиаперевозчика. Первый раз за право использовать имя Adria Airways администратор по банкротству рассчитывал получить не менее 100 тысяч евро.
После того, как желающих не нашлось, цену снизили в два раза — до 50 тысяч евро, но и вторая попытка оказалась безуспешной.