Сб, 2.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Третье тяжелое ДТП за день: на перекрестке Валга-Уулу столкнулись Ford и Dacia
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Третье тяжелое ДТП за день: на перекрестке Валга-Уулу столкнулись Ford и Dacia

ФОТО: Pilt videost

Вечером в субботу  ​​в Пярнумаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, когда на перекрестке Валга-Уулу в волости Хяэдемеэсте столкнулись две машины, пишет Pärnu Postimees.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, сообщение о столкновении двух автомобилей ведомство получило вскоре после 17 часов. В тяжелой аварии участвовали две машины - Ford Ranger и Dacia Logan.

По словам дежурного пресс-секретаря департамента полиции, авария произошла, когда одно транспортное средство на главной дороге, которое не участвовало в ДТП, остановилось, чтобы дождаться возможности поворота налево. К этому автомобилю сзади приблизился Ford Ranger, водитель которого решил объехать ожидающий возможности поворота автомобиль. К сожалению, выполняя этот маневр, он врезался в Dacia Logan, ехавший из Икла.

Водитель Dacia Logan застрял в деформированном салоне - спасатели вырезали его из машины и передали «скорой». Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Находившихся в Ford Ranger медики «скорой» осмотрели на месте. По словам дежурного пресс-секретаря полиции, на данный момент нет информации, что чьи-либо травмы опасны для жизни.

В 17.35 представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил редакции Pärnu Postimees, что дорога очищается, и движение на некоторое время может быть нарушено.

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