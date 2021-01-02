Третье тяжелое ДТП за день: на перекрестке Валга-Уулу столкнулись Ford и Dacia

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, сообщение о столкновении двух автомобилей ведомство получило вскоре после 17 часов. В тяжелой аварии участвовали две машины - Ford Ranger и Dacia Logan.

По словам дежурного пресс-секретаря департамента полиции, авария произошла, когда одно транспортное средство на главной дороге, которое не участвовало в ДТП, остановилось, чтобы дождаться возможности поворота налево. К этому автомобилю сзади приблизился Ford Ranger, водитель которого решил объехать ожидающий возможности поворота автомобиль. К сожалению, выполняя этот маневр, он врезался в Dacia Logan, ехавший из Икла.

Водитель Dacia Logan застрял в деформированном салоне - спасатели вырезали его из машины и передали «скорой». Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Находившихся в Ford Ranger медики «скорой» осмотрели на месте. По словам дежурного пресс-секретаря полиции, на данный момент нет информации, что чьи-либо травмы опасны для жизни.