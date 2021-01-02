С понедельника будет запрещен въезд в Латвию из шести стран

С понедельника, 4 декабря, будут запрещены регулярные пассажирские перевозки в страны, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость в два раза превышает средний показатель в Европейском союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). В настоящее время это 856,2 случая на 100 000 жителей.

Таким образом, с понедельника будет действовать запрет на пассажирское сообщение с Литвой, Словенией, Сан-Марино, Нидерландами, Чехией и Лихтенштейном. Снят запрет на пассажирское сообщение с Хорватией, Швецией и Люксембургом.