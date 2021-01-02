В этом году военные расходы Эстонии вырастут до рекордных 2,3% от ВВП
В наступившем году расходы на оборону, и так возраставшие с каждым годом, составят рекордные 2,3% от ВВП нашей страны, сообщает Rus.ERR.
В наступившем году расходы на оборону, и так возраставшие с каждым годом, составят рекордные 2,3% от ВВП нашей страны, сообщает Rus.ERR.
В минувшем году было закуплено новое вооружение, в нынешнем Центр оборонных инвестиций планирует объявить конкурс на поставку систем береговой обороны, но, по мнению генерала в отставке Антса Лаанеотса, слабым местом остается противовоздушная оборона. Лаанеотс советует не снимать с вооружения имеющиеся тяжелые пушки калибров 122 и 155 миллиметров.
"Если мы посмотрим, какая тяжелая артиллерия имеется у россиян во всех войсковых частях, то перевес будет огромный и не в нашу пользу", - сказал член комиссии Рийгикогу по обороне Антс Лаанеотс.
"Россияне явно желают контролировать как Балтийское море, так и воздушное пространство в нашем регионе", - добавил он.