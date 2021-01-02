На рынок готовится выйти новая китайская вакцина против коронавируса

По словам разработчиков, данная вакцина при двойном введении позволяла выработать антитела с высоким титром. Тесты показали, что эффективность вакцины составляет 79,34%.

Вакцина соответствует требованиям Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Несмотря на это, ученые признают, что еще требуются наблюдения за продолжительностью иммунитета и эффективностью вакцины.

Хотя китайская вакцина была одной из первых в мире, клинические испытания тормозились, так как на момент начала третьей фазы испытаний в Китае уже фактически не было вируса. Поэтому потребовалось проводить этот этап преимущественно в других странах.