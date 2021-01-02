На рынок готовится выйти новая китайская вакцина против коронавируса

По словам разработчиков, данная вакцина при двойном введении позволяла выработать антитела с высоким титром. Тесты показали, что эффективность вакцины составляет 79,34%.
Вакцина соответствует требованиям Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Несмотря на это, ученые признают, что еще требуются наблюдения за продолжительностью иммунитета и эффективностью вакцины.
Хотя китайская вакцина была одной из первых в мире, клинические испытания тормозились, так как на момент начала третьей фазы испытаний в Китае уже фактически не было вируса. Поэтому потребовалось проводить этот этап преимущественно в других странах.
Председатель совета директоров Sinopharm Лю Цзинчжэнь отмечает: примерно 1 миллион человек получил инактивированную вакцину. Также известно, что две инактивированные вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные компанией, уже проходят третью фазу клинических испытаний в 10 странах, среди которых ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иордания, Перу, Аргентина. К испытаниям за границей привлекли более 60000 человек. Известно, что из них 40000 получили две инъекции и через 14 дней после второй инъекции наблюдались высокие уровни антител.