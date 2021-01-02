Евросоюз готов помочь расширить производство вакцин против коронавируса

Комиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила немецкому информационному агентству DPA, что любая задержка с поставкой одобренных вакцин связана с нехваткой производственных мощностей, а не с планированием ЕС.
«В настоящее время узким местом является не объем заказов, а глобальная нехватка производственных мощностей», - объяснила она.
Кириакидес отметила, что Брюссель выделил немецкой компании BioNTech, которая вместе с американским фармацевтическим гигантом Pfizer разработала вакцину, 100 миллионов евро на увеличение производственных мощностей.
Она сказала, что сообщество готово сделать еще больше для поддержки Pfizer-BioNTech и других производителей вакцин.
«Ситуация постепенно улучшается», - пообещала она через неделю после того, как вакцинация была запущена с разной скоростью в государствах-членах ЕС.
«Мы ведем переговоры о дополнительных дозах от BioNTech в течение долгого времени и снова готовы помочь им расширить свои производственные мощности».
«Другие производители, с которыми у нас есть контракты, также близки к тому, чтобы получить одобрение ЕС на свои вакцины».
21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам, которое консультирует Европейскую комиссию, выдало разрешение на использование вакцины Pfizer-BioNTech. Решение по вакцине американской компании Moderna должно быть принято до 6 января.
По вакцинам AstraZeneca и Оксфордского университета, которые уже одобрены Соединенным Королевством, ожидаются дополнительные данные.
Кириакидес подтвердила, что европейская совместная программа закупок идет в соответствии с планом.
«Если все вакцины-кандидаты будут одобрены, Европа получит более двух миллиардов доз вакцины для 450 миллионов европейцев и их соседей».
Это по словам комиссара, позволит Европе быстрее всех выйти из нынешнего кризиса.