Евросоюз готов помочь расширить производство вакцин против коронавируса

Комиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила немецкому информационному агентству DPA, что любая задержка с поставкой одобренных вакцин связана с нехваткой производственных мощностей, а не с планированием ЕС.

«В настоящее время узким местом является не объем заказов, а глобальная нехватка производственных мощностей», - объяснила она.

Кириакидес отметила, что Брюссель выделил немецкой компании BioNTech, которая вместе с американским фармацевтическим гигантом Pfizer разработала вакцину, 100 миллионов евро на увеличение производственных мощностей.

Она сказала, что сообщество готово сделать еще больше для поддержки Pfizer-BioNTech и других производителей вакцин.

«Ситуация постепенно улучшается», - пообещала она через неделю после того, как вакцинация была запущена с разной скоростью в государствах-членах ЕС.

«Мы ведем переговоры о дополнительных дозах от BioNTech в течение долгого времени и снова готовы помочь им расширить свои производственные мощности».

«Другие производители, с которыми у нас есть контракты, также близки к тому, чтобы получить одобрение ЕС на свои вакцины».

21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам, которое консультирует Европейскую комиссию, выдало разрешение на использование вакцины Pfizer-BioNTech. Решение по вакцине американской компании Moderna должно быть принято до 6 января.

По вакцинам AstraZeneca и Оксфордского университета, которые уже одобрены Соединенным Королевством, ожидаются дополнительные данные.

Кириакидес подтвердила, что европейская совместная программа закупок идет в соответствии с планом.

«Если все вакцины-кандидаты будут одобрены, Европа получит более двух миллиардов доз вакцины для 450 миллионов европейцев и их соседей».