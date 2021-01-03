Группа сенаторов-республиканцев оспорит победу Байдена на выборах

Авторы заявления, в числе которых семь сенаторов и еще четыре избранных сенатора, настаивают на том, чтобы Конгресс США назначил специальную избирательную комиссию для проведения экстренной проверки в спорных штатах. "Мы намерены проголосовать 6 января за то, чтобы отклонить (голоса. - прим. ред.) членов Коллегии выборщиков от спорных штатов - как "поданные с несоблюдением требований права" и "незаконно сертифицированные" - пока не будет завершена чрезвычайная 10-дневная проверка", - подчеркивается в заявлении.

Требования сенаторов едва ли помешают Байдену вступить в должность

Нынешнее требование сенаторов-республиканцев - в значительной степени символический жест, который имеет мало шансов помешать демократу Джозефу Байдену вступить в должность 46-го президента США после инаугурации 20 января, уточняет агентство Reuters.

Результаты голосования выборщиков должны быть утверждены 6 января на совместном заседании обеих палат Конгресс. Возражение против итогов может быть подано в письменной форме - по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним сенатором. После этого каждая из палат проведет голосование. Если хотя бы одна из них выскажется против удовлетворения возражений, протест принят не будет. Большинство в Палате представителей принадлежит демократам, поэтому маловероятно, что она поставит под сомнение победу Байдена над Дональдом Трампом.

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Избирательная кампания в США, проходившая в разгар пандемии, выдалась крайне напряженной. После сообщений ведущих СМИ страны о том, что демократ Байден на выборах 3 ноября 2020 года заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы, действующий глава Белого дома отказался соглашаться с итогами голосования и несколько недель пытался оспорить их в судах.

Трамп утверждал, что демократы украли у него победу, однако не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября минувшего года он поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.