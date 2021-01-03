Инфектолог о ситуации с Covid-19: уже весной будет лучше
Латвийский инфектолог Уга Думпис в интервью программе LTV Panorāma высказался о ситуации с Covid-19, подчеркнув, что уже весной или примерно в середине года будет намного лучше.
Латвийский инфектолог Уга Думпис в интервью программе LTV Panorāma высказался о ситуации с Covid-19, подчеркнув, что уже весной или примерно в середине года будет намного лучше.
В интервью передаче Думпис подчеркнул, что иммунитет можно получить только в том случае, если большая часть населения будет вакцинирована, пишет Rus.TVNET.
Инфектолог отметил, что вакцина понадобится от 60% до 75% населения, в зависимости от силы вируса. Если вирус, обнаруженный в Великобритании, действительно более заразен, то вакцина может понадобиться 85% населения.
"Я бы хотел, чтобы нам приходилось использовать этот кислородный баллон как можно реже, потому что это основное лечение пациентов с Covid-19, и чтобы этого не делать, мы должны соблюдать правила и пройти вакцинацию", - сказал Думпис.
"Я уверен, что ситуация в новом году будет намного лучше уже весной или примерно в середине года, поскольку есть вакцина. Она - единственное решение", - добавил Думпис.