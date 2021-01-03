Вс, 3.01.2021
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
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  • Помешал небольшой нюанс: пассажиров с отрицательными коронатестами все равно не пустили в самолет
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Помешал небольшой нюанс: пассажиров с отрицательными коронатестами все равно не пустили в самолет

Пассажир ждет рейса в аэропорту. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

В аэропорту Хельсинки-Вантаа пассажиров не пустили в самолет из-за того, что их справка об отрицательном результате коронатеста была на финском языке.

Таким образом, около двадцати человек не попали на рейс авиакомпании Finnair в Амстердам, пишет Yle.

Нидерланды с 29 декабря требуют от путешествующих в страну отрицательного результата теста на коронавирус, но справки принимаются только на английском, немецком, французском, голландском и испанском языках.

Директор по коммуникациям авиакомпании Finnair Пяйвют Таллквист говорит, что это неприятный инцидент с точки зрения пассажиров, но авиакомпания обязана соблюдать требования властей той страны, в которую направляется самолет.

"Для некоторых пассажиров требование о справке на определенных языках стало неожиданностью", - сетует она.

Таллквист подчеркивает, что сейчас путешествующие должны быть в курсе инструкций и требований страны, в которую они направляются, несмотря на частые изменения.

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