Помешал небольшой нюанс: пассажиров с отрицательными коронатестами все равно не пустили в самолет
В аэропорту Хельсинки-Вантаа пассажиров не пустили в самолет из-за того, что их справка об отрицательном результате коронатеста была на финском языке.
В аэропорту Хельсинки-Вантаа пассажиров не пустили в самолет из-за того, что их справка об отрицательном результате коронатеста была на финском языке.
Таким образом, около двадцати человек не попали на рейс авиакомпании Finnair в Амстердам, пишет Yle.
Нидерланды с 29 декабря требуют от путешествующих в страну отрицательного результата теста на коронавирус, но справки принимаются только на английском, немецком, французском, голландском и испанском языках.
Директор по коммуникациям авиакомпании Finnair Пяйвют Таллквист говорит, что это неприятный инцидент с точки зрения пассажиров, но авиакомпания обязана соблюдать требования властей той страны, в которую направляется самолет.
"Для некоторых пассажиров требование о справке на определенных языках стало неожиданностью", - сетует она.
Таллквист подчеркивает, что сейчас путешествующие должны быть в курсе инструкций и требований страны, в которую они направляются, несмотря на частые изменения.