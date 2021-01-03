Вс, 3.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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В Мексике врача госпитализировали после вакцинации от коронавируса

Вакцинирование медработника в Мексике.

ФОТО: SCANPIX

Власти Мексики расследуют связанный с вакциной от коронавируса Pfizer инцидент: 32-летнего врача госпитализировали после прививки, сообщает Postimees со ссылкой на Reuters.

Врач, имя которого не разглашается, после вакцинации попал в отделение интенсивной терапии государственной больницы в мексиканском штате Нуэво-Леон, поскольку у него появились судороги, сыпь и затрудненное дыхание.

По словам министра здравоохранения Мексики, первоначальный диагноз — энцефаломиелит, или воспаление головного и спинного мозга. Он добавил, что у врача ранее выявлялись аллергические реакции, но данных о воспалении головного мозга при клинических испытаниях вакцины не было.

Производитель вакцины еще не прокомментировал случившееся.

В Мексике от коронавируса умерли более 126 500 человек. В стране прививки медработникам стали делать 24 декабря.

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