Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток - 2»

"Мы реализуем план по сворачиванию поддержки по проверке проекта", - говорится в заявлении компании, которое цитирует издание РБК в субботу, 2 января. "В текущей ситуации DNV не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода", - говорится далее.
Санкции США в отношении трубопровода
В США с 1 января вступил в силу новый оборонный бюджет, который содержит положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2". Иностранным компаниям запрещается предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода, а также содействовать продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода. Если в течение месяца компании не покинут проект, им грозят штрафными мерами.
Как сообщает РБК, DNV - партнер действующего газопровода "Северный поток" и строящегося "Северного потока - 2". Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию компанией с 2012 года. Проверки проводятся для минимизации рисков от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды.
Строительство "Северного потока - 2"
Строительство газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию по дну Балтийского моря было возобновлено 11 декабря 2020 года после перерыва в год. На настоящий момент газопровод достроен более чем на 90 процентов, последний участок, который осталось проложить, находится в водах Дании.
Предполагалось, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019 года проект полностью встал. Швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для "Северного потока - 2" и вывела свои суда из Балтийского моря из-за угрозы санкций США.