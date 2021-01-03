Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток - 2»

"Мы реализуем план по сворачиванию поддержки по проверке проекта", - говорится в заявлении компании, которое цитирует издание РБК в субботу, 2 января. "В текущей ситуации DNV не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода", - говорится далее.

Санкции США в отношении трубопровода

В США с 1 января вступил в силу новый оборонный бюджет, который содержит положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2". Иностранным компаниям запрещается предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода, а также содействовать продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода. Если в течение месяца компании не покинут проект, им грозят штрафными мерами.

Как сообщает РБК, DNV - партнер действующего газопровода "Северный поток" и строящегося "Северного потока - 2". Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию компанией с 2012 года. Проверки проводятся для минимизации рисков от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды.

Строительство "Северного потока - 2"

Строительство газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию по дну Балтийского моря было возобновлено 11 декабря 2020 года после перерыва в год. На настоящий момент газопровод достроен более чем на 90 процентов, последний участок, который осталось проложить, находится в водах Дании.