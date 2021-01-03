Фото ⟩ Опустевшие улицы: как выглядит Рига во время комендантского часа

Стоит отметить, что фотограф действовал по закону - при нем были удостоверение личности и распечатанный документ, свидетельствующий, что он покинул дом в связи с работой, пишет Rus.TVNET.
Галерея: Рига во время комендантского часа
За ночь с 1 на 2 января в рамках контроля за соблюдением комендантского часа было проверено 4158 человек. В результате полиция начала 725 дел в связи с нарушением комендантского часа. Еще в 1319 случаях с людьми были проведены превентивные беседы.
Большинство нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения, и почти все заявили, что были в гостях .
На тех, кто грубо и намеренно нарушал ограничения, были наложены более крупные штрафы. В ряде случаев на нарушителей были наложены штрафы в размере 100 евро, 300 евро, 500 евро, 1000 евро, а также 2000 евро.