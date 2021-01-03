Сегодня в Эстонии вывешены государственные флаги

28 ноября 1918 началась Освободительная война, которую войска Эстонской Республики вели для защиты независимости Эстонии против войск Советской России и немецких войск, в состав которых входили Ландесвер и т.н. «Железная дивизия». Война, длившаяся 402 дня, закончилась 3 января 1920 в 10.30 перемирием между Эстонией и Советской Россией. Эстонская сторона потеряла более 6000 человек, из них 3588 - в боевых действиях.

Все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые организации в этот день вывешивают эстонский флаг. Все остальные также могут в знак солидарности вывесить сине-черно-белые флаги. Флаги поднимают на рассвете и спускают на закате. Не снятые флаги следует подсвечивать в темное время суток.