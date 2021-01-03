Рекордный оборот не спас эстонского производителя мороженого от убытков

Согласно годовому отчету La Muu за 2019 год, операционная прибыль за 2018 году в размере 21 500 евро превратилась в 2019 году в убыток в размере 92 700 евро.

«Если в 2018 году мы смогли достичь нашей главной цели - EBITDA на уровне 10 процентов от оборота, - то в 2019 году нам это не удалось», - отметил в годовом отчете компании. Расмус Раск, бывший генеральный директор La Muu и нынешний член совета предприятия.

По словам Раска, основными причинами убытка стали чрезвычайные расходы и увеличение операционных расходов. «В наших планах на 2019 год было привлечение дополнительного капитала и подготовка к переводу производства компании на новую технологическую платформу», - отметил он.

По словам Раска, в мае 2019 года La Muu привлекла капитал на платформе Funderbeam , и компания хорошо капитализирована. «Также на 2019 год пришлись процесс переговоров по приобретению Suomen Jäätelö и связанные с этим расходы на консультации и расходы, связанные с разработкой новой производственной платформы», - отметил он.

В феврале 2020 года компания приобрела финского производителя мороженого Suomen Jäätelö путем обмена акций, в результате чего финский производитель мороженого стал дочерней компанией La Muu.

В отчете также указано, что во второй половине 2018 года и в 2019 году компания столкнулась с давлением на заработную плату, и, поскольку уменьшить долю ручного труда в производстве было невозможно, более высокие затраты на заработную плату также отразились на себестоимости мороженого, которая была на 11 процентов выше, чем годом ранее.

В 2019 году в компании по производству мороженого работало в среднем 16 человек, что на пять человек больше, чем в 2018 году. Расходы на заработную плату сотрудников увеличились с 179 500 евро до 282 200 евро в течение года. По словам Раска, еще одним важным фактором, повлиявшим на операционные расходы, стало увеличение общих расходов, поскольку для создания новой производственной системы был нанят менеджер по развитию производства.

В 2019 году произошли первые поставки компании в Германию, хотя экспорт составил в итоге менее трех процентов от общего объема продаж.