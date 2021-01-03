Строительство завода Tesla в Германии остановлено из-за змей и ящериц

Компания Tesla Motors вынуждена приостановить вырубку леса на площадке нового завода для электрокаров в Германии. Такое решение принял административный суд Франкфурта-на-Одере по иску местных экологов, считающих, что работы представляют угрозу для зимующих там змей и ящериц. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.

В суд обратились представители «Союза охраны природы и биоразнообразия» и «Зеленой лиги». Экологи полагают, что работы по вырубке деревьев под Берлином могут привести к уничтожению местных популяций медянок и прытких ящериц.

На прошлой неделе Tesla получила разрешение на вырубку дополнительных 83 га соснового леса, где американцы намерены построить складские помещения и проложить канализационные коммуникации. При этом в Tesla заявили, что все животные на этой территории были отловлены и переселены. Однако глава NABU Кристиан Шредер отметил, что это «совершенно невозможно». Эколог также подчеркнул, что вырубка леса негативно повлияет даже на те природные зоны, которые лежат за территорией проекта.