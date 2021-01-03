В Финляндии зафиксировали десять небольших землетрясений

Около пяти утра в службу спасения поступил ряд звонков от жителей района Кория, что в шести километрах от центра Коувола. Люди сообщали о том, что в квартирах ощущается тряска и слышны странные звуки. По словам службы спасения и полиции, опасных ситуаций или несчастных случаев, однако, не произошло, передает Yle.
Институт сейсмологии сообщил утром в Twitter, что, по предварительным данным, землетрясений было как минимум десять, и самое большое из них имело магнитуду 2.0.
После 2011 года в Коувола ежегодно фиксируют десятки землетрясений, большинство из которых проходит незаметно. Сейсмически активными районами также считаются Куусамо и местность вокруг реки Торниойоки.