Фото и видео ⟩ В Белоруссии возобновились воскресные протесты против режима Лукашенко

Протестующие несли бело-красно-белые флаги и зонты, а также выкрикивали традиционные лозунги "Жыве Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!", передает DW.

В Сухарево в Минске сегодня тоже вышли на прогулку люди с флагами. pic.twitter.com/U12jPQPQHK — TUT.BY (@tutby) January 3, 2021

Помимо минского района Сухарево аналогичные акции прошли в Уручье, Захарова-Пулихова, Спортивной и в других районах белорусской столицы. Первые прогулки начались еще до рассвета, в 8 утра.

Спортивная с самого утра вышла на воскресный марш! ✊



«Погода сказочная, стоит выйти погулять», - сообщают наши читатели ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/lO3kccmhNa — charter97.org (@charter_97) January 3, 2021

Кроме того, в районе Уручье была замечена акция сторонников Лукашенко. Около двадцати человек стояли вдоль дороги с красно-зелеными флагами.

Также в Уручье утром вдоль проспекта выстроились люди с красно-зелёными флагами pic.twitter.com/1ugFIl9F9A — Onliner (@OnlinerBY) January 3, 2021

Такую форму протеста - районные и дворовые акции - в Минске начали использовать в конце 2020 года. При этом последние воскресные акции уже не были широко анонсированы, минчане договаривались о них через чаты.