Фото и видео ⟩ В Белоруссии возобновились воскресные протесты против режима Лукашенко

Протестующие несли бело-красно-белые флаги и зонты, а также выкрикивали традиционные лозунги "Жыве Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!", передает DW.
Помимо минского района Сухарево аналогичные акции прошли в Уручье, Захарова-Пулихова, Спортивной и в других районах белорусской столицы. Первые прогулки начались еще до рассвета, в 8 утра.
Кроме того, в районе Уручье была замечена акция сторонников Лукашенко. Около двадцати человек стояли вдоль дороги с красно-зелеными флагами.
Такую форму протеста - районные и дворовые акции - в Минске начали использовать в конце 2020 года. При этом последние воскресные акции уже не были широко анонсированы, минчане договаривались о них через чаты.
О задержанных в ходе нынешних воскресных акций в Минске информации не поступало. Ранее, 1 и 2 января, правозащитный центр "Весна" сообщал о задержании трех человек. Под арестом за участие в протестах новый год в Белоруссии встретили более 110 человек.