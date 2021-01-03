«Митч убивает бедных»: в США атаковали дома политиков

"Где мои деньги" и "Митч убивает бедных" гласят надписи на двери МакКоннелла. На доме Пелоси - перечеркнутая надпись "2000 долларов", призыв отменить арендную плату и лозунг "Мы хотим все!". По данным полиции, нападения произошли еще в субботу. Неизвестно, был ли кто-нибудь в домах в это время.

Обе атаки были совершены после активных дебатов о пакете помощи для американцев, пострадавших во время пандемии коронавируса. Решение выделить 900 миллиардов долларов было одобрено американскими законодателями накануне Рождества.

При этом Палата представителей, где у демократов большинство, одобрила увеличение выплат с 600 до 2000 долларов, но Сенат, возглавляемый республиканцами, уже в 2021 году не поддержал это увеличение, несмотря на призывы президента Дональда Трампа. МакКоннелл тогда заявил: "Сенат не будет подвергаться запугиванию, заставляя срочно направлять заемные деньги в руки богатых друзей демократов, которым не нужна помощь".