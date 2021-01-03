В Великобритании разрешат в экстренных случаях смешивать разные вакцины против COVID

Вакцину следует вводить дважды, но если продукт одной компании недоступен, руководитель отдела иммунизации в Минздраве Великобритании Мэри Рамзи считает оправданным сделать другую инъекцию вакциной другой компании.

Британское правительство заявило, что людям можно сделать сочетание двух прививок от COVID-19, например, если такой же дозы вакцины нет в наличии, согласно руководящим принципам, опубликованным в канун Нового года.

В новых правилах правительства говорится, что "нет доказательств взаимозаменяемости вакцин против COVID-19, хотя исследования еще продолжаются".

Однако в рекомендациях указывается, что, хотя следует приложить все усилия для завершения режима иммунизации одной и той же вакциной, если пациент находится в "непосредственной группе высокого риска" или считается "маловероятным, что он снова приедет", ему могут быть введены другие вакцины.

Национальный совет здравоохранения посоветовал больницам по всей стране быть готовыми к такому же росту числа больных коронавирусом, как в больницах Лондона и юго-востока Англии.