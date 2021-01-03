Вс, 3.01.2021
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Криста Фишер
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  • В Великобритании разрешат в экстренных случаях смешивать разные вакцины против COVID
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В Великобритании разрешат в экстренных случаях смешивать разные вакцины против COVID

Covid-19 vaktsiin.

ФОТО: SCANPIX

Великобритания разрешит в исключительных случаях делать людям прививки против COVID-19 разными вакцинами, несмотря на отсутствие данных о степени иммунитета, обеспечиваемого смешиванием доз, пишет портал Tervis.

Вакцину следует вводить дважды, но если продукт одной компании недоступен, руководитель отдела иммунизации в Минздраве Великобритании Мэри Рамзи считает оправданным сделать другую инъекцию вакциной другой компании.

Британское правительство заявило, что людям можно сделать сочетание двух прививок от COVID-19, например, если такой же дозы вакцины нет в наличии, согласно руководящим принципам, опубликованным в канун Нового года.

В новых правилах правительства говорится, что "нет доказательств взаимозаменяемости вакцин против COVID-19, хотя исследования еще продолжаются".

Однако в рекомендациях указывается, что, хотя следует приложить все усилия для завершения режима иммунизации одной и той же вакциной, если пациент находится в "непосредственной группе высокого риска" или считается "маловероятным, что он снова приедет", ему могут быть введены другие вакцины.

Национальный совет здравоохранения посоветовал больницам по всей стране быть готовыми к такому же росту числа больных коронавирусом, как в больницах Лондона и юго-востока Англии.

Уровень заражения в Лондоне вдвое превышает средний показатель по стране.

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