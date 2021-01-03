Катри Райк: я не вступлю в Центристскую партию. Точка!

Postimees 30 декабря, за несколько часов до того, как Катри Райк была избрана мэром Нарвы, позвонил председателю Социал-демократической партии Индреку Саару, чтобы узнать, будет ли избрание Райк мэром также являться победой соцдемов или председатель партии знает, что Райк планирует сразу покинуть партию.
Например, заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд сразу после избрания Райк мэром сообщил в Facebook, что Райк уйдет из Социал-демократической партии.
- Индрек Саар, Катри Райк спрашивала вашего разрешения, когда решила стать мэром Нарвы?
- Мы очень давно говорили об этом с Катри. Конечно, это не стало сюрпризом. Но всегда в некоторой степени вызывает удивление, что происходит в конкретном самоуправлении. Нарва была полна сюрпризов. Катри горела этим регионом и городом, это для нее дорогое сердцу дело — это я давно видел. Разумеется, взрослый человек волен принимать решения и ему не нужно спрашивать разрешения. У нас немного другая партия, у нас не спрашивают разрешения какого-то начальства. Но, конечно, я был в курсе этого процесса.
- Я помню Катри как опытного исамалийтчика — тогда партия «Отечество» так называлась. Тогда она была кандидатом на местных выборах в Нарве в списке соцдемов, чуть позже она стала социал-демократом и была министром внутренних дел от вашей партии. Теперь она станет центристской?
- Я знаю, что Центристская партия неоднократно делала ей подобное предложение различными способами. Но у меня нет никаких оснований считать, что Катри примет это предложение.
- Говорят, что Катри Райк будет баллотироваться на местных выборах в октябре в списке центристов?
-Поживем-увидим. Люди говорят о всевозможных вещах и спекулируют на самые разные темы. Поскольку Катри, конечно же, политик, которого многие хотели бы видеть в своих рядах, я не удивлен, что есть также принимающие желаемое за действительное.
Сама Катри Райк сказала 2 января Postimees, что сразу не покинет Социал-демократическую партию. «Я посмотрю, как будет работать коалиция и тогда решим. К марту решим, как пойдем на выборы и тогда я приму решение. Но если я выйду из партии, это не значит, что я вступлю в Центристскую партию. Я не вступлю в Центристскую партию. Точка. Две партии за плечами — вполне достаточно», - сказала Райк.
Райк говорит, что, конечно, она разговаривала с лидерами центристов о вступлении в партию. «Я никому не обещала, что присоединюсь к Центристской партии. Я обещала выйти (из Социал-демократической партии), но не сейчас. Если дела продвинутся и коалиция заработает. Я хочу увидеть, что эта коалиция работает. Мы собираемся идти на выборы с Центристской партией. Если «Наша Нарва» и Центристская партия пойдут на выборы вместе, будет разумным выйти (из СДП)», - говорит Райк.
«Если для Нарвы будет более разумным, если я не буду принадлежать ни к одной партии...Но это не значит, что я это сделаю завтра. Это не мой приоритет номер один. 11 января начальные и выпускные классы пойдут в школу, и важно, как они пойдут, как будет проходить учебная работа, будут ли переходить учителя из школы в школу. Эти вещи гораздо важнее, чем то, кто в какую партию входит», - сказала Райк.
Она отметила, что вся политика в Ида-Вирумаа такая переменчивая, что ей хотелось бы создать хоть какую-то стабильность.