Катри Райк: я не вступлю в Центристскую партию. Точка!

- Индрек Саар, Катри Райк спрашивала вашего разрешения, когда решила стать мэром Нарвы?

- Мы очень давно говорили об этом с Катри. Конечно, это не стало сюрпризом. Но всегда в некоторой степени вызывает удивление, что происходит в конкретном самоуправлении. Нарва была полна сюрпризов. Катри горела этим регионом и городом, это для нее дорогое сердцу дело — это я давно видел. Разумеется, взрослый человек волен принимать решения и ему не нужно спрашивать разрешения. У нас немного другая партия, у нас не спрашивают разрешения какого-то начальства. Но, конечно, я был в курсе этого процесса.

- Я помню Катри как опытного исамалийтчика — тогда партия «Отечество» так называлась. Тогда она была кандидатом на местных выборах в Нарве в списке соцдемов, чуть позже она стала социал-демократом и была министром внутренних дел от вашей партии. Теперь она станет центристской?

- Я знаю, что Центристская партия неоднократно делала ей подобное предложение различными способами. Но у меня нет никаких оснований считать, что Катри примет это предложение.

- Говорят, что Катри Райк будет баллотироваться на местных выборах в октябре в списке центристов?

-Поживем-увидим. Люди говорят о всевозможных вещах и спекулируют на самые разные темы. Поскольку Катри, конечно же, политик, которого многие хотели бы видеть в своих рядах, я не удивлен, что есть также принимающие желаемое за действительное.