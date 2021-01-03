У солдат-срочников сегодня завершаются рождественские каникулы
В воскресенье у солдат срочной службы завершаются рождественские каникулы. Вернувшиеся в подразделения военнослужащие должны быть готовы пройти тест на коронавирус.
В воскресенье у солдат срочной службы завершаются рождественские каникулы. Вернувшиеся в подразделения военнослужащие должны быть готовы пройти тест на коронавирус.
Рождественский отпуск солдатам срочной службы был предоставлен распоряжением командующего Силами обороны генерал-майора Мартина Херема от 18 декабря.
Зараженным коронавирусом и помещенным в карантин и изоляцию отпуск предоставлен не был.
Имеющие по прибытии из отпуска симптомы заболевания пройдут тест на коронавирус. Если потребуется, военнослужащих поместят в изоляцию, в рамках которой все подразделение на учениях будет тренироваться отдельно от других.
В подразделениях также могут организовать прибытие военнослужащих из отпуска порознь, чтобы избежать контактов большого количества людей.