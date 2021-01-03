У солдат-срочников сегодня завершаются рождественские каникулы

Зараженным коронавирусом и помещенным в карантин и изоляцию отпуск предоставлен не был.

Имеющие по прибытии из отпуска симптомы заболевания пройдут тест на коронавирус. Если потребуется, военнослужащих поместят в изоляцию, в рамках которой все подразделение на учениях будет тренироваться отдельно от других.