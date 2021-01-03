Фото ⟩ Министр обороны Юри Луйк почтил память погибших в Освободительной войне

Ровно 101 год назад началось перемирие между Эстонией и Советской Россией. По словам Луйка, в воскресенье жители страны отмечают исторический момент, когда война закончилась и наступила свобода, и отдают дать памяти мужчин и женщин, школьников и школьниц, которые боролись за государственность Эстонии.

«Победа в Освободительной войне заложила основу эстонской государственности», - сказал Луйк, подчеркнув, что закрепленная Тартуским мирным договором от 24 февраля 1920 года независимость Эстонии была достигнута не по чьей-либо милости, а в результате 400 дней ожесточенного сопротивления и больших жертв.

«Освободительная война была целенаправленной и успешной борьбой эстонского народа за самоопределение», - отметил Луйк, пояснив, что в решающий период войны в ноябре 1919 года в эстонской армии было почти сто тысяч штыков, то есть почти каждый десятый эстонец участвовал на восточном и южном фронтах в защите независимости страны.

«Такая сильная и самоотверженная приверженность независимости поразительна для всей мировой истории», - сказал Луйк.

В сражениях за свободу Эстонии погибли около 5000 солдат.

«Мы склоняем голову перед памятью о наших героях и вечно будем дорожить их подвигами», - добавил Луйк, отметив, что почти тридцать лет назад восстановившая свою независимость Эстонская Республика — отчизна эстонцев - никогда еще не была так хорошо защищена, развита и интегрирована со своими союзниками, как сейчас.

«Конечно, мы должны противостоять новым вызовам и угрозам, но мы можем успешно адаптироваться и действовать в меняющихся обстоятельствах», - сказал Луйк, призвав брать пример с героев Освободительной войны и действовать в критические моменты единодушно, ответственно и решительно.

«Мы никогда не должны забывать, что независимость, свобода и подлинная демократия нуждаются в заботе и защите каждый день», - сказал министр обороны.

Венки к подножию монумента победы в Освободительной войне возложили также командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем и командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги. В воскресенье представители Кайтселийт и Сил обороны возлагают венки и зажигают свечи у мемориалов Освободительной войны по всей Эстонии.

В ходе мирных переговоров между Эстонской Республикой и Советской Россией 31 декабря 1919 года в Тарту было заключено перемирие. Соглашение предусматривало прекращение военных действий на фронте между Эстонией и Советской Россией 3 января 1920 года в 10.30.