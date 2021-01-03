Галерея ⟩ Названы лучшие спортсмены и лучший тренер Эстонии

В 2020 году вместо традиционных трех категорий – спортсменка, спортсмен и команда года – была названа одна общая категория – спортсмен года, которым мог стать как спортсмен, так и команда. Победители в категориях «Спортсмен года» и «Тренер года» были определены путем суммирования результатов народного голосования, а также голосов, отданных спортивными журналистами и организациями.

Гонщики Тянак и Ярвеоя набрали большинство голосов как в народном голосовании, так и среди спортивных журналистов, спортивные организации поставили гонщиков на второе место. В итоге этот результат принес эстонским гонщикам титул Спортсмена года 2020 и главную награду – статуэтку Кристьян.

Тренером года 2020 стала тренер по фигурному катанию Анна Леванди, под чьим руководством тренируется 17-летняя Эва-Лотта Кийбус. Молодым спортсменом 2020 стала чемпионка молодёжных Олимпийских игр 2020 фристайлистка Келли Сильдару. Титул ветеран-спортсмена получила Мерле Вантси, кто на прошедшем чемпионате мира по зимнему плаванию среди ветеранов выиграла шесть золотых медалей.

Душой спорта 2020 (Eestimaa Spordihing 2020) была названа легендарная представительница конного спорта Сирье Аргус. На гала-концерте также был объявлен победитель конкурса «Спортивное самоуправление Эстонии», где по результатам голосования победил город Раквере. Спортивным объектом 2020 стали спортивный комплекс Тюри и хоккейный каток Вастселийна. Были отмечены и лучшие спортивные клубы, где лучших выбирали уездные спортивные союзы. Лучшими стали:

Йыгевамаа - Jõgeva Spordiklubi Tähe

Вырумаа - Hauka Veloklubi

Хийумаа - Hiiumaa Orienteerujate Klubi

Ляяне-Вирумаа - Kunda spordiklubi ML Sport

Пыльвамаа - Laheda spordiklubi

Ляянемаа - Läänemaa Jalgpalliklubi

Харьюмаа - Martin Reimi Jalgpallikool

Сааремаа - MTÜ Orissaare Sport

Рапламаа - MTÜ Raplamaa jalgpallikool

Тартумаа - MTÜ Spordiselts Kalev

Ярвамаа - Orienteerumisklubi JOKA

Пярнумаа - Orienteerumisklubi WEST

Валгамаа - Spordiklubi Maret Sport

Вильяндимаа - Viljandi Lauatenniseklubi Sakala

Ида-Вирумаа - Äkke suusaklubi

На гала-концерте были вручены премии года фонда Капитала Культуры Эстонии в области спорта и физической культуры. Премий года удостоились шесть активных деятелей спорта:

Мадис Раху , ортопед, специалист в области спортивной травматологии

, ортопед, специалист в области спортивной травматологии Юло Куриг, учитель, спортивный методист и специалист в области физкультуры и спорта

учитель, спортивный методист и специалист в области физкультуры и спорта Рейн Оттосон, с 48-летним стажем тренер по парусному спорту с наивысшей тренерской категорией EKR 8

с 48-летним стажем тренер по парусному спорту с наивысшей тренерской категорией EKR 8 Рейн Пыльдме, тренер по плаванию слепых и слабовидящих детей

тренер по плаванию слепых и слабовидящих детей Ильмар Талусте, тренер по борьбе, внёс вклад в развитие спортивной борьбы в Эстонии

тренер по борьбе, внёс вклад в развитие спортивной борьбы в Эстонии Урве Лойт, за вклад в развитие молодёжного двоеборья и прыжков на лыжах с траплина

Организатором торжественного мероприятия Spordiaasta Tähed 2020 является Олимпийский комитет Эстонии и проводится при поддержке Eesti Kultuurkapital и Postimees Grupp.