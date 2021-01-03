Стали известны номинанты на звание лучшего спортсмена и тренера Эстонии 2020 года

В 2020 году вместо традиционных трех категорий – спортсменка, спортсмен и команда года – будет объявлена всего одна общая категория – спортсмен года, кем может стать как индивидуальный спортсмен, так и команда. Также будет назван тренер года.

Генеральный секретарь Эстонского олимпийского комитета Сийм Суклес выразил благодарность всем спортсменам, кто участвовал в выборах. «Я рад, что в такой сложный период мы все-таки смогли поблагодарить предоставивших хорошие эмоции спортсменов и тренеров и провести голосование. Благодарю всех спортивных фанатов, кто разделил с нами переживания и отдали свои голоса за спортсменов и тренеров», – сказал Суклес.

Спортсмен года и Тренер года выявляются путём суммирования голосов народного голосования, голосов спортивных журналистов и спортивных организаций. Молодого спортсмена года выбирают спортивные журналисты и спортивные организации. В голосовании участвовали 63 спортивные организации и 45 спортивных журналиста.

Номинанты категории «Спортсмен 2020 года»:

Анетт Контавейт, теннис

Эрик Ааслав-Каасик, водно-моторный спорт

Эва-Лотта Кийбус, фигурное катание

Келли Сильдару, freestyle

Отть Тянак – Мартин Ярвеоя, авторалли

Номинанты категории «Тренер 2020 года»:

Анна Леванди, фигурное катание

Аво Кеель, волейбол

Индрек Тобрелутс, биатлон

Также в телепрограмме Spordiaasta Tähed 2020 будут объявлены молодой спортсмен 2020 года, спортсмен-ветеран 2020 года, спортивная душа 2020 года (Eestimaa Spordihing 2020), спортивное самоуправление Эстонии и лучшие спортивные клубы уездов Эстонии. На гала-концерте будут вручены премии года фонда Капитала Культуры Эстонии в области спорта и физаческой культуры.

Новшеством галаконцерта станет вручение премии в категории «Спортивный объект 2020 года», целью которой является привлечь большее внимание на доступность спортивных сооружений и увеличение физической активности среди населения страны. В категории оценивается целостность сооружения, качество, инновативность и доступность для людей с ограниченными возможностями передвижения, эстетическое соответствие с окружающей средой, функциональность и экономичность сооружения. Лауреаты будут объявлены в двух категориях: спортивные сооружения для пяти и более видов спорта и малые спортивные сооружения (до пяти видов спорта).

Телепрограмма Spordiaasta Tähed 2020 начнется на портале Postimees Online и на Kanal2 в 19.30.