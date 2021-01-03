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  • Стали известны номинанты на звание лучшего спортсмена и тренера Эстонии 2020 года
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Стали известны номинанты на звание лучшего спортсмена и тренера Эстонии 2020 года

Келли Сильдару.

ФОТО: Jean-Christophe Bott/AP

Эстонский олимпийский комитет опубликовал имена официальных номинантов на получение премий спортсмена и тренера года. Лауреаты будут выявлены сегодня, 3 января в 19.30 в телепрограмме Spordiaasta Tähed 2020.

В 2020 году вместо традиционных трех категорий – спортсменка, спортсмен и команда года – будет объявлена всего одна общая категория – спортсмен года, кем может стать как индивидуальный спортсмен, так и команда. Также будет назван тренер года.  

Генеральный секретарь Эстонского олимпийского комитета Сийм Суклес выразил благодарность всем спортсменам, кто участвовал в выборах. «Я рад, что в такой сложный период мы все-таки смогли поблагодарить предоставивших хорошие эмоции спортсменов и тренеров и провести голосование. Благодарю всех спортивных фанатов, кто разделил с нами переживания и отдали свои голоса за спортсменов и тренеров», – сказал Суклес.

Спортсмен года и Тренер года выявляются путём суммирования голосов народного голосования, голосов спортивных журналистов и спортивных организаций. Молодого спортсмена года выбирают спортивные журналисты и спортивные организации. В голосовании участвовали 63 спортивные организации и 45 спортивных журналиста.  

Номинанты  категории «Спортсмен 2020 года»:

  • Анетт Контавейт, теннис
  • Эрик Ааслав-Каасик, водно-моторный спорт
  • Эва-Лотта Кийбус, фигурное катание
  • Келли Сильдару, freestyle
  • Отть Тянак – Мартин Ярвеоя, авторалли

Номинанты  категории «Тренер 2020 года»:

  • Анна Леванди, фигурное катание
  • Аво Кеель, волейбол
  • Индрек Тобрелутс, биатлон

Также в телепрограмме Spordiaasta Tähed 2020 будут объявлены молодой спортсмен 2020 года, спортсмен-ветеран 2020 года, спортивная душа 2020 года (Eestimaa Spordihing 2020), спортивное самоуправление Эстонии и лучшие спортивные клубы уездов Эстонии. На гала-концерте будут вручены премии года фонда Капитала Культуры Эстонии в области спорта и физаческой культуры.

Новшеством галаконцерта станет вручение премии в категории «Спортивный объект 2020 года», целью которой является привлечь большее внимание на доступность спортивных сооружений и увеличение физической активности среди населения страны.  В категории оценивается целостность сооружения, качество, инновативность и доступность для людей с ограниченными возможностями передвижения, эстетическое соответствие с окружающей средой, функциональность и экономичность сооружения. Лауреаты будут объявлены в двух категориях: спортивные сооружения для пяти и более видов спорта и малые спортивные сооружения (до пяти видов спорта).

Телепрограмма Spordiaasta Tähed 2020 начнется на портале Postimees Online и на  Kanal2 в 19.30. 

Организатором торжественного мероприятия Spordiaasta Tähed 2020 является Олимпийский комитет Эстонии и проводится при поддержке Eesti Kultuurkapital и Postimees Grupp.

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