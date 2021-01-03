"Нелогичные варианты": Как COVID-19 повлиял на предпочтения автопокупателей в Латвии

“Еще в начале пандемии, весной, я предсказал, что ситуация с COVID-19 окажет серьезное влияние на предложение. Это влияние отражается прямо сейчас”, – сказал Кулбергс.

Он пояснил, что в ноябре и декабре на рынок повлияло закрытие заводов в Словакии, Румынии, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Ирландии, Германии и Нидерландах весной, в начале пандемии.

“Были прерваны цепочки поставок и логистика. Все это сейчас относится к авторынку Латвии”, – сказал Кулбергс.

Он добавил, что коронакризис также повлиял выбор потребителей.

“Зачастую покупатели готовы купить более нелогичные варианты, которые остаются на складе и доступны сейчас. Люди покупают остатки и не ждут, что произойдет потом. Они готовы покупать даже более дорогие и оснащенные автомобили, чем это им необходимо, а не ждать заказов. Люди не готовы ждать три-четыре-шесть месяцев”, – сказал он.