Картина дня: годовщина победы в Освободительной войне, попавшие в аварию дети и зимняя сказка
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 января.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3454 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 342, то есть 9,9% от общего количества тестов. Читать далее...
Сегодня в Центр тревоги сообщили, что в волости Пыхья-Пярнумаа в ходе аварии с мотосанями пострадали несколько детей. Читать далее...
Министр обороны Эстонии Юри Луйк почтил минутой молчания память погибших в Освободительной войне и возложил венок с надписью «От народа Эстонии» к подножию монумента победы. Читать далее...
На Таллиннском певческом поле собралась настоящая толпа - дети и взрослые катаются на санках и радуются долгожданному снегу. Читать далее...
Новая смертельная болезнь, которую назвали «Болезнью Х», выявлена у женщины из Демократической Республики Конго. Тесты показали отсутствие вируса Эболы и других известных болезней при наличии симптомов геморрагической лихорадки. Читать далее...
Postimees 30 декабря, за несколько часов до того, как Катри Райк была избрана мэром Нарвы, позвонил председателю Социал-демократической партии Индреку Саару, чтобы узнать, будет ли избрание Райк мэром также являться победой соцдемов или председатель партии знает, что Райк планирует сразу покинуть партию. Читать далее...
В первом в этом году выпуске передачи "Своя правда" речь пойдет о детях с ограниченными возможностями и доступности опорных и социальных услуг, а также о недостаточной информированности семей, в которых воспитываются такие дети. Читать далее...
Власти Мексики расследуют связанный с вакциной от коронавируса Pfizer инцидент: 32-летнего врача госпитализировали после прививки. Первоначальный диагноз — энцефаломиелит. Читать далее...
В аэропорту Хельсинки-Вантаа пассажиров не пустили в самолет из-за того, что их справка об отрицательном результате коронатеста не соответствовала требованиям. Читать далее...
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил эстонским политическим деятелям не включать "избирательную память" относительно государственной границы с Россией. Читать далее...
Венгрия не будет покупать у России вакцину от коронавирусной инфекции из-за "недостаточных мощностей производства", пишет Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана Гергея Гуляша. Читать далее...
По словам читателя Postimees, зрелище, открывшееся в субботу в таллиннском торговом центре Ülemiste, никак не сочеталось с правилами, установленными для сдерживания распространения коронавируса. Читать далее...
На телевизионном гала-концерте Spordiaasta Tähed 2020 лауреатами премии «Спортсмен года 2020» стали гонщики Отть Тянак и Мартин Ярвеоя, титул «Тренер года 2020» выиграла тренер по фигурному катанию Анна Леванди. Читать далее...