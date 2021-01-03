Картина дня: годовщина победы в Освободительной войне, тяжелая авария и снегопад

В Эстонии выявлено еще 342 зараженных коронавирусом, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3454 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 342, то есть 9,9% от общего количества тестов. Читать далее...

Мотосани попали в тяжелую аварию: пострадали пятеро детей

Сегодня в Центр тревоги сообщили, что в волости Пыхья-Пярнумаа в ходе аварии с мотосанями пострадали несколько детей. Читать далее...

ФОТО 〉 Министр обороны Юри Луйк почтил память погибших в Освободительной войне

Министр обороны Эстонии Юри Луйк почтил минутой молчания память погибших в Освободительной войне и возложил венок с надписью «От народа Эстонии» к подножию монумента победы. Читать далее...

ФОТО 〉 Жители Эстонии наслаждаются зимней сказкой

На Таллиннском певческом поле собралась настоящая толпа - дети и взрослые катаются на санках и радуются долгожданному снегу. Читать далее...

«Болезнь Х»: В Африке, возможно, выявлено новое смертельно опасное заболевание

Новая смертельная болезнь, которую назвали «Болезнью Х», выявлена у женщины из Демократической Республики Конго. Тесты показали отсутствие вируса Эболы и других известных болезней при наличии симптомов геморрагической лихорадки. Читать далее...

Катри Райк: я не вступлю в Центристскую партию. Точка!

Postimees 30 декабря, за несколько часов до того, как Катри Райк была избрана мэром Нарвы, позвонил председателю Социал-демократической партии Индреку Саару, чтобы узнать, будет ли избрание Райк мэром также являться победой соцдемов или председатель партии знает, что Райк планирует сразу покинуть партию. Читать далее...

Бешкина: при переходе на новую систему могла быть допущена несправедливость

В первом в этом году выпуске передачи "Своя правда" речь пойдет о детях с ограниченными возможностями и доступности опорных и социальных услуг, а также о недостаточной информированности семей, в которых воспитываются такие дети. Читать далее...

В Мексике врача госпитализировали после вакцинации от коронавируса

Власти Мексики расследуют связанный с вакциной от коронавируса Pfizer инцидент: 32-летнего врача госпитализировали после прививки. Первоначальный диагноз — энцефаломиелит. Читать далее...

Пассажиров с отрицательными коронатестами все равно не пустили в самолет

В аэропорту Хельсинки-Вантаа пассажиров не пустили в самолет из-за того, что их справка об отрицательном результате коронатеста не соответствовала требованиям. Читать далее...

Губернатор Ленобласти России отреагировал на заявление Хенна Пыллуааса о границе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил эстонским политическим деятелям не включать "избирательную память" относительно государственной границы с Россией. Читать далее...

Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от Covid-19

Венгрия не будет покупать у России вакцину от коронавирусной инфекции из-за "недостаточных мощностей производства", пишет Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана Гергея Гуляша. Читать далее...

ФОТО 〉 "Почему такое допускают?": ситуация в столичном торговом центре ужаснула читателя

По словам читателя Postimees, зрелище, открывшееся в субботу в таллиннском торговом центре Ülemiste, никак не сочеталось с правилами, установленными для сдерживания распространения коронавируса. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Названы спортсмен и тренер года в Эстонии