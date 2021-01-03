Работников этого сектора предложили вакцинировать в числе первых

Вакцинация работников торговли перед общей вакцинацией населения в целом снизит риск заражения и представителей самой распространенной в Эстонии профессии, и посетителей магазинов и обеспечит безопасность доставки товаров населению, отмечается в направленном правительству обращении союза.

Магазин розничной сети небольшого формата ежедневно посещают 1500-3000 человек, гипермаркеты - от 4500 до 6000 человек, и в Эстонии нет профессии, представитель которой за день контактировал бы с большим количеством людей, чем продавец продуктового магазина, отмечает союз.