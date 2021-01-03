Вс, 3.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Работников этого сектора предложили вакцинировать в числе первых
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Работников этого сектора предложили вакцинировать в числе первых

Вакцина.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Союз торговли Эстонии предложил правительству вакцинировать работников торгового сектора во вторую волну плана первичной вакцинации.

Вакцинация работников торговли перед общей вакцинацией населения в целом снизит риск заражения и представителей самой распространенной в Эстонии профессии, и посетителей магазинов и обеспечит безопасность доставки товаров населению, отмечается в направленном правительству обращении союза.

Магазин розничной сети небольшого формата ежедневно посещают 1500-3000 человек, гипермаркеты - от 4500 до 6000 человек, и в Эстонии нет профессии, представитель которой за день контактировал бы с большим количеством людей, чем продавец продуктового магазина, отмечает союз.

Продажа продуктов питания и предметов первой необходимости — необходимая услуга. Во время весенней вспышки коронавируса  тестирование продавцов продуктов питания и  товаров повседневного спроса правительство сделало приоритетом. Благодаря этому и изменению внутренних правил торговли удалось практически полностью предотвратить образование очагов коронавируса в продуктовых магазинах, говорится в обращении.

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