Работников этого сектора предложили вакцинировать в числе первых
Союз торговли Эстонии предложил правительству вакцинировать работников торгового сектора во вторую волну плана первичной вакцинации.
Союз торговли Эстонии предложил правительству вакцинировать работников торгового сектора во вторую волну плана первичной вакцинации.
Вакцинация работников торговли перед общей вакцинацией населения в целом снизит риск заражения и представителей самой распространенной в Эстонии профессии, и посетителей магазинов и обеспечит безопасность доставки товаров населению, отмечается в направленном правительству обращении союза.
Магазин розничной сети небольшого формата ежедневно посещают 1500-3000 человек, гипермаркеты - от 4500 до 6000 человек, и в Эстонии нет профессии, представитель которой за день контактировал бы с большим количеством людей, чем продавец продуктового магазина, отмечает союз.
Продажа продуктов питания и предметов первой необходимости — необходимая услуга. Во время весенней вспышки коронавируса тестирование продавцов продуктов питания и товаров повседневного спроса правительство сделало приоритетом. Благодаря этому и изменению внутренних правил торговли удалось практически полностью предотвратить образование очагов коронавируса в продуктовых магазинах, говорится в обращении.