Столица Таиланда вводит частичный локдаун для борьбы с коронавирусом

Первоначально казалось, что Таиланд избежал наихудших последствий вируса: в ноябре было зарегистрировано чуть менее 4000 случаев, несмотря на то, что он стал второй страной, обнаружившей инфекцию в начале прошлого года.

Но вспышка в прошлом месяце на огромном рынке морепродуктов вновь переросла в новую, и сейчас инфекции обнаружены в 53 из 77 провинций королевства. К субботе количество дел превысило 7300 человек.

В Бангкоке, где было выявлено более 2600 активных случаев заболевания, городские власти действовали оперативно и объявили о частичной блокировке, которая вступит в силу в субботу.

Бары и ночные клубы, боксерские стадионы, петушиные бои и массажные салоны, а также салоны красоты и тренажерные залы будут среди множества затронутых ими предприятий.

«Мы не хотим использовать крайние меры, такие как изоляция и введение комендантского часа, но нам нужно более сильное лекарство, чтобы предотвратить новый всплеск», - сказал Тависин Висануйотин, представитель оперативной группы Таиланда по COVID-19.

Ожидается, что общенациональные ограничения и закрытия вступят в силу с 4 января по 1 февраля, добавил он, предоставив владельцам бизнеса двухдневный «льготный период» для подготовки.

Власти, опасавшиеся вызвать тревогу по всей стране, не хотели классифицировать новое появление вируса как «вторую волну».

Но в субботу в тайских социальных сетях разнесся гнев по поводу возобновленных ограничений, а владельцы бизнеса выразили разочарование по поводу частичной блокировки.