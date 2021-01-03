В Белом доме назвали свою версию происхождения коронавируса
Заместитель советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Мэтью Поттингер назвал свою версию происхождения коронавируса. Об этом сообщает New York Post.
Заместитель советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Мэтью Поттингер назвал свою версию происхождения коронавируса. Об этом сообщает New York Post.
По его словам, причиной становления пандемии стала утечка, которая произошла в китайской лаборатории. Он назвал такую версию самой «достоверной» теорией.
Однако чиновник не приводит никаких доказательств в подтверждение своих слов, но ссылается на «последние разведывательные данные».
Поттингер добавил, что вирус мог «ускользнуть» в результате аварии или утечки.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 85 млн заболевших, свыше 60,2 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли