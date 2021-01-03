Вс, 3.01.2021
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Кристина Каллас
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В Белом доме назвали свою версию происхождения коронавируса

Wuhani viroloogiainstituut: Esiplaanil olev hoone on kõige kõrgeima ohutaseme labor, kus võimalik uurida muuhulgas ka Ebola viirust.

ФОТО: AfFP

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Мэтью Поттингер назвал свою версию происхождения коронавируса. Об этом сообщает New York Post.

По его словам, причиной становления пандемии стала утечка, которая произошла в китайской лаборатории. Он назвал такую версию самой «достоверной» теорией.

Однако чиновник не приводит никаких доказательств в подтверждение своих слов, но ссылается на «последние разведывательные данные».

Поттингер добавил, что вирус мог «ускользнуть» в результате аварии или утечки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 85 млн заболевших, свыше 60,2 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли

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