В Белом доме назвали свою версию происхождения коронавируса

По его словам, причиной становления пандемии стала утечка, которая произошла в китайской лаборатории. Он назвал такую версию самой «достоверной» теорией.

Однако чиновник не приводит никаких доказательств в подтверждение своих слов, но ссылается на «последние разведывательные данные».

Поттингер добавил, что вирус мог «ускользнуть» в результате аварии или утечки.