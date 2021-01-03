Губернатор Ленобласти России отреагировал на заявление Хенна Пыллуааса о границе

Как сообщает пресс-служба правительства области, такое мнение Дрозденко высказал в ответ на новогоднее обращение спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, который заявил, что граница между Эстонией и Россией до сих пор определяется Тартуским мирным договором 1920 года.
Губернатор предложил эстонским коллегам вспомнить "многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи или историю советского периода".
Он отметил, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов, а не эстонцев.
Министры иностраннных дел Эстонии и РФ 18 мая 2005 год подписали в Москве пограничный договор между двумя странами, одно из положений которого фиксировало сухопутную, а другое морскую границу между Эстонией и Россией.
В июне 2005 Россия сообщила, что отзывает свою подпись; по словам официальных российских властей, включенная Рийгикогу в договор преамбула дает Эстонии возможность в будущем предъявлять России территориальные претензии.
После длившегося годы перерыва стороны в 2013 годы вернулись к переговорам по границе, и 18 февраля 2014 года пограничный договор был подписан министрами во второй раз. Парламенты обеих стран договор не ратифицировали.