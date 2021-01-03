Хельме: выборы в Литве были схемой глубинного государства

Хельме добрались до Литвы, когда обсуждали критику референдума о браке, точнее, отвергли обвинения в том, что такими референдумами не следует заниматься во время коронакризиса, пишет Postimees.

"(Кая) Каллас говорит, что это будто бы парализует государство. Не парализует, это вы грозите парализовать состояние своим обструкционизмом и тысячами поправок. Злой на самом деле тот, кто говорит, что добр. За что все-таки идет борьба? Мы повторяем, что борьба ведется за то, чтобы у народа было больше права голоса в политике посредством референдумов, опросов и голосований", — сказал Март Хельме.

"Давайте посмотрим, что произошло на последних выборах в Литве — там была такая прозрачная схема глубинного государства, которую там запустили и сумели протолкнуть", — сказал бывший министр внутренних дел.

"То же самое пробовали в Румынии. Точно такая же схема", — откликнулся Мартин Хельме.