Фото ⟩ "Почему такое допускают?": ситуация в столичном торговом центре ужаснула читателя

Компания без масок и не соблюдающая правило 2+2 в торговом центре Ülemiste. ФОТО: Lugeja foto

На фото, сделанном читателем в торговом центре, видно, что компания из пяти человек сидит на скамейке и есть купленную навынос еду. Молодые люди сидят рядом и требование о дистанции в два метра их совсем не интересует. Масок на них нет и руки, вероятно, тоже не продезинфицированы.

"Все расположенные в торговом центре точки общепита продают еду только навынос, это означает есть в компании на скамейке без масок и голыми руками? Почему такое допускают?" - возмущен читатель.

Он добавляет, что за несколько минут до того, как был сделан снимок, на соседней скамье сидел охранник без маски, который, вероятно, решал по телефону свои дела.

Как известно, в связи с распространением Covid-19 правительство ввело требование носить маску или закрывать нос и рот в общественных местах. Так называемое правило 2+2 также должно соблюдаться в общественных закрытых помещениях, что означает, что вместе могут перемещаться до двух человек, которые должны держаться на расстоянии двух метров от других людей.