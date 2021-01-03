Пятеро детей на мотосанях попали в тяжелую аварию
Сегодня в Центр тревоги сообщили, что в волости Пыхья-Пярнумаа в ходе аварии с мотосанями пострадали несколько детей.
Сегодня в Центр тревоги сообщили, что в волости Пыхья-Пярнумаа в ходе аварии с мотосанями пострадали несколько детей.
Работавший на месте происшествия патрульный полицейский Пярнуского отделения полиции Робертас Пожела сообщил, что, согласно предварительной информaции, дедушка разрешил пятерым внукам покататься на поле на мотосанях. На санях катались дети в возрасте от 7 до 14 лет.
"Дети катались уже определенное время, когда в какой-то момент скорость саней, по их словам, стала расти. Затормозить они уже не успели. Cани перелетели с поля через проезжую часть на другую сторону дороги в кювет и перевернулись на бок", –рассказал полицейский.
К сожалению, семилетний мальчик получил серьезную черепно-мозговую травму и находится на лечении в больнице. Также была доставлена в больницу пострадавшая 14-летняя девочка. Остальные дети, по их словам, не пострадали, но их также отвезли для дополнительной проверки в больницу. Во время поездки шлемов на детях не было.
"Я никому не пожелаю того чувства, которое сейчас после тяжелой аварии испытывает шокированный дедушка. Желание подарить детям новые впечатления понятно, однако безопасность, особенно в случае детей, должна быть продумана до мелочей", – отметил полицейский.
"Переполненные мотосани и дети без защитной экипировки, управляющие ими, зрелище, при виде которого никто не должен остаться безразличным. Поскольку тяжелая авария уже произошла, остается лишь сердечно пожелать детям скорейшего выздоровления", – отметил полицейский.