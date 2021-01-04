Пн, 4.01.2021
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Криста Фишер
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Хололей: вероятные банкротства авиакомпаний сократят возможности для поездок

Глава генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

По словам главы генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрика Хололея, первые месяцы 2021 года станут для авиаперевозчиков исключительно сложными, вынудив некоторых из них прекратить свою деятельность, что уменьшит возможности для поездок, пишет Rus.ERR.

По его словам, хозяйственная деятельность авиакомпаний в начале года замедляется и в обычной ситуации, а в этом году на этот сезонный фактор наложатся и проблемы, связанные с коронавирусом.

"Этот год будет особенно тихим, но есть надежда, что со второго квартала ситуация начнет улучшаться, когда вакцинация охватит более широкие массы. Думаю, что это повлечет за собой поворот к лучшему, но, конечно, год будет исключительно сложным. По всей вероятности, будут авиакомпании, которые не увидят [конец] года", - сказал Хололей, а также добавил, что закрытие авиакомпаний сузит возможности для поездок.

"Главное, чтобы эта тенденция начала меняться, чтобы больше людей смогли ездить и летать. Наверное, это будет связано со скоростью вакцинации, а также эффективностью вакцины. Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее восстановится нормальная жизнь", - пояснил Хололей.

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