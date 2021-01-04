Хололей: вероятные банкротства авиакомпаний сократят возможности для поездок

По его словам, хозяйственная деятельность авиакомпаний в начале года замедляется и в обычной ситуации, а в этом году на этот сезонный фактор наложатся и проблемы, связанные с коронавирусом.

"Этот год будет особенно тихим, но есть надежда, что со второго квартала ситуация начнет улучшаться, когда вакцинация охватит более широкие массы. Думаю, что это повлечет за собой поворот к лучшему, но, конечно, год будет исключительно сложным. По всей вероятности, будут авиакомпании, которые не увидят [конец] года", - сказал Хололей, а также добавил, что закрытие авиакомпаний сузит возможности для поездок.